Депутаты после проверки на коррупцию потребовали лишить полномочий скрывавшего имущество Рыжкова

Народные избранники обратили внимание, что Рыжков фактически утаил находящийся в собственности жены земельный участок, 7 ее банковских счетов, а также пользование квартирой в Балашове. Совокупность всех нарушений, содержавшихся в его декларации, говорит не о рядовой забывчивости, а о намеренном укрывательстве этих фактов, убеждены во фракции.По итогам обсуждения депутаты высказали предложение о необходимости лишить Рыжкова депутатских полномочий по отрицательным мотивам. В первую очередь за подрыв доверия, оказанного ему избирателями.Татьяна Чучкова, депутат Собрания депутатов по избирательному округу 2:"Поддержала решение депутатской группы о необходимости лишения Рыжкова депутатских полномочий. Депутаты пришли к выводу, что коррупционные нарушения Рыжкова были умышленными. Объемы скрытого имущества возмутили коллег. Депутаты справедливо потребовали лишить полномочий Рыжкова, скрывавшего доходы".Михаил Абрамов, депутат Собрания депутатов по избирательному округу 3:"Депутаты внимательно рассмотрели факты нарушений Рыжковым антикоррупционного законодательства. С учетом результатов обсуждения они были единодушны во мнении о необходимости принять решение о лишении Рыжкова полномочий депутата районного Собрания. Намеренное сокрытие имущества, непредоставление данных о пользовании банковскими счетами членами семьи, которые даже нигде не не работают - серьезное коррупционное нарушение. Оценку этому необходимо получить также и от правоохранительных органов. Депутаты отметили, что лишение Рыжкова полномочий не должно остаться безнаказанным".Напомним, по итогам проверки специалистов в декларации Андрея Рыжкова обнаружили грубые нарушения требований федерального закона «О коррупции». Кроме того, ранее его уличили в легализации продажи ряда социальных объектов в районе, среди которых были здания школ и детсадов. Теперь вопрос об ответственности за его деяния будет рассмотрен на заседании собрания депутатов.