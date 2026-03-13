13 марта 2026 ПЯТНИЦА
19:38 | 13 марта
Рыжкова исключили из «Единой России» за коррупционные нарушения
15:54 | 13 марта
Саратовцам расскажут о творческом наследии Дмитрия Лунькова
15:30 | 13 марта
В Саратовской области выделено более 70 миллионов рублей на обновление оборудования на промышленных предприятиях  
14:00 | 13 марта
Саратов и Петровск вошли в новый федеральный туристический маршрут в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
13:30 | 13 марта
Открыт набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
13:00 | 13 марта
В Шиханах состоялся кинопоказ для героев СВО
12:00 | 13 марта
Энгельсские школьники стали победителями Интеллектуальной олимпиады ПФО
11:57 | 13 марта
В Саратове увековечили имена участников специальной военной операции
11:52 | 13 марта
Андрей Рыжков лишился депутатского мандата в связи с утратой доверия
11:04 | 13 марта
Экс-главу Балашовского собрания депутатов Рыжкова уличили в массовых коррупционных нарушениях
Депутаты после проверки на коррупцию потребовали лишить полномочий скрывавшего имущество Рыжкова

Главное в политике

В районном собрании депутатов Балашовского района в рамках заседания фракции обсудили результаты антикоррупционной проверки в отношении своего коллеги Андрея Рыжкова, выявившей грубые нарушения закона.


Народные избранники обратили внимание, что Рыжков фактически утаил находящийся в собственности жены земельный участок, 7 ее банковских счетов, а также пользование квартирой в Балашове. Совокупность всех нарушений, содержавшихся в его декларации, говорит не о рядовой забывчивости, а о намеренном укрывательстве этих фактов, убеждены во фракции.

По итогам обсуждения депутаты высказали предложение о необходимости лишить Рыжкова депутатских полномочий по отрицательным мотивам. В первую очередь за подрыв доверия, оказанного ему избирателями.

Татьяна Чучкова, депутат Собрания депутатов по избирательному округу 2:
"Поддержала решение депутатской группы о необходимости лишения Рыжкова депутатских полномочий. Депутаты пришли к выводу, что коррупционные нарушения Рыжкова были умышленными. Объемы скрытого имущества возмутили коллег. Депутаты справедливо потребовали лишить полномочий Рыжкова, скрывавшего доходы".

Михаил Абрамов, депутат Собрания депутатов по избирательному округу 3:
"Депутаты внимательно рассмотрели факты нарушений Рыжковым антикоррупционного законодательства. С учетом результатов обсуждения они были единодушны во мнении о необходимости принять решение о лишении Рыжкова полномочий депутата районного Собрания. Намеренное сокрытие имущества, непредоставление данных о пользовании банковскими счетами членами семьи, которые даже нигде не не работают - серьезное коррупционное нарушение. Оценку этому необходимо получить также и от правоохранительных органов. Депутаты отметили, что лишение Рыжкова полномочий не должно остаться безнаказанным".

Напомним, по итогам проверки специалистов в декларации Андрея Рыжкова обнаружили грубые нарушения требований федерального закона «О коррупции». Кроме того, ранее его уличили в легализации продажи ряда социальных объектов в районе, среди которых были здания школ и детсадов. Теперь вопрос об ответственности за его деяния будет рассмотрен на заседании собрания депутатов.