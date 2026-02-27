Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за народную программу и системную поддержку Правительства  

просмотров: 203

Реализация ключевых социальных инициатив для всех категорий граждан законодательно обеспечена партиейУ «Единой России» и Кабмина общие цели — повышение качества жизни граждан, развитие страны, в их решении помогает народная программа, подчеркнул премьер-министр в ходе отчёта в Госдуме.«Спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву (Председатель партии — прим. ред.) за идею этой программы. Конечно, хочу поблагодарить членов вашей фракции за системную поддержку Правительства. Все комитеты Госдумы, с которыми мы работали, в том числе, конечно, в первую очередь я говорю о «Единой России», конструктивно находят возможности обеспечения народной программы, инициатив, которые исходят от граждан. Ежегодно растут ассигнования на программу. Президент всегда обращает внимание на дополнения в наши стратегические программные документы, исходя из реальной картины на местах. И в «Единой России» детально прорабатываются инициативы, проводится честная экспертиза и качественная обратная связь от людей и бизнеса», — сказал Михаил Мишустин.Глава Кабмина перечислил ключевые меры социальной поддержки разных категорий граждан. Многие из них предусмотрены народной программой «Единой России» и законодательно обеспечены партией.Адресную помощь получают семьи с детьми с низкими доходами — им предоставляется единое пособие; вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей; регулярно индексируются маткапитал и социальные пособия; действуют законы, устанавливающие дополнительные права и льготы для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня».Вырос размер пособия по беременности и родам для студенток очных отделений вузов и колледжей научных организаций. В страховой стаж теперь включаются все периоды ухода за детьми до полутора лет. По поручению Президента с 1 января увеличена максимальная сумма, не облагаемая налогом и страховыми взносами, которые работодатели могут предоставлять сотрудникам при рождении ребёнка: с 50 тысяч до миллиона рублей. С текущего года для работающих родителей с двумя малышами и более, чей доход ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума, станет действовать так называемая система ежегодной семейной выплаты.«Мы подготовили всё необходимое для запуска этого механизма, которым, по предварительным оценкам, смогут воспользоваться свыше 4 миллионов семей. Приём заявлений начнётся уже в июне этого года», — добавил Михаил Мишустин.По инициативе «Единой России» проиндексирован МРОТ, он достиг 27 тысяч рублей, что затронуло 4,5 миллиона человек. Страховые пенсии повысили исходя из инфляции в 9,5% и, соответственно, возобновили индексацию пенсий для работающих граждан. Обучение и переобучение с государственной поддержкой в 2025 году прошли 120 тысяч человек — такую возможность обеспечивает закон «Единой России» о занятости.«Вся политика государства выстраивается вокруг интересов российских семей. Такая развитая система поддержки позволяет обеспечить людям гарантии, что в любой жизненной ситуации они не останутся один на один со своими проблемами», — отметил глава Кабмина.В стране сформирована целостная система помощи Героям и их близким: при непосредственной поддержке «Единой России» принято более 150 законов в этой сфере. Модернизируются госпитали для ветеранов войн. В любом из 12 центров Социального фонда участники специальной военной операции могут пройти комплексную реабилитацию. В частности, теперь бойцам компенсируются расходы на проезд до места проведения ВВК и обратно. За военными и добровольцами сохраняются их рабочие места на весь период прохождения службы. Созданы условия, чтобы ветераны СВО могли попробовать себя в новой профессии или получить дополнительную специальную квалификацию, новую профессию.Тысячи участников СВО и члены их семьи уже прошли такое обучение, подчеркнул Михаил Мишустин.«Очень важно, чтобы и в гражданской жизни они себя чувствовали уверенно. Конечно, эта поддержка не ограничивается Годом защитника Отечества. Она будет продолжена. Наши герои с честью отстаивают интересы и суверенитет России, и мы не оставим их и семьи без внимания и постоянной помощи», — заключил он.В 2025 году ввели 80 новых школ — значительная часть построена в сельской местности. Проект по капремонту и строительству учреждений образования «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения.«Теперь ещё 67 тысяч учеников ходят на уроки в оборудованные всем необходимым классы. Родителям важно дать детям хорошее образование, чтобы они с удовольствием посещали занятия», — сказал Михаил Мишустин.По всей стране модернизируют музеи, театры, школы искусств, библиотеки, спортивную инфраструктуру.«Мы помогаем тем, кто хочет приехать трудиться в такие места. Организация на селе земских программ — теперь они действуют не только для врачей, фельдшеров, учителей, но и для работников культуры и для тренеров. Чтобы было удобнее добираться до этих социально значимых мест, мы также активно обновляем парк общественного транспорта. При федеральной поддержке в регионах закуплено порядка 5 тысяч автобусов, трамваев и другой техники», — резюмировал Председатель Правительства.В 2025 году благоустроено 7,5 тысяч общественных пространств и территорий вокруг домов. Голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» «Единая Россия» ежегодно проводит вместе с Минстроем. В принятии решений о благоустройстве своих регионов активно участвуют жители: на всероссийском голосовании своё мнение высказали миллионы людей.По инициативе «Единой России» реализовано более 100 новых инициатив Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: победители получили гранты на 25 миллиардов рублей.Подготовлен законопроект по стабилизации финансового состояния почты, сообщил Михаил Мишустин. Правительство выделит на неё 5 миллиардов рублей. Поручение взять программу модернизации почтовых отделений на особый контроль дал Председатель партии Дмитрий Медведев.Правительство донастраивает систему профессионального образования для ликвидации кадрового дефицита — «Единая Россия» обеспечила законодательные решения по целевой подготовке. Сформирован прогноз кадровой потребности по каждой из отраслей. По самым востребованным специальностям, нужным для достижения технологического промышленного суверенитета и лидерства, будет увеличиваться количество бюджетных мест, сообщил премьер-министр.Активно ведётся строительство университетских кампусов мирового уровня.«Это будут научно-образовательные центры, инновационные кластеры. Уже десятки их работают, и учебные корпуса, поточные аудитории, библиотеки уже на сегодняшний день эксплуатируются. Ну и, конечно, нужно сказать несколько слов о общежитиях — комфортных, современных. Это серьёзное подспорье студентам, которые приезжают учиться. Совсем недавно такие пространства мы открывали в кампусах в Калининграде, Екатеринбурге и Южно-Сахалинске», — отметил вице-премьер.Поскольку «Единая Россия» выступает за обеспечение лекарственной безопасности страны, замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев задал премьер-министру вопрос о достаточности лекарственного обеспечения.По словам главы Кабмина, на сегодняшний день в стране отсутствует дефицит жизненно необходимых лекарственных препаратов, выпуск отечественных препаратов только растёт, развивается научная и технологическая базы в этой области, продолжается расширение высокотехнологичной медицинской помощи: только в 2025 году её получили около 270 тысяч пациентов.«Идёт ряд клинических испытаний препаратов, не имеющих зарубежных аналогов. Их 14, ещё 23 — медицинских изделия. Планируем увидеть их в промышленной эксплуатации в 2027 году. Зарегистрировали вакцины для разных форм рака. Планируется включить их в программу госгарантии бесплатного оказания медицинской помощи», — рассказал Михаил Мишустин.В свою очередь председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что «Единой России» вместе с Правительством предстоит воплотить новую народную программу партии в конкретные решения на благо людей.«В центре внимания были и будут выполнение социальных обязательств, развитие экономики, качество жизни людей, обеспечение обороны и безопасности. Ключевая задача сегодня. И, конечно же, поддержка и участников СВО, и их семей», — резюмировал парламентарий.Губернатор Саратовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Роман Бусаргин отметил, что народная программа партии отвечает всем национальным интересам.«В ходе своего отчета Председатель Правительства Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за оказываемую поддержку. Также им была отмечена значительная роль народной программы партии для укрепления страны. Органы исполнительной власти различного уровня системно взаимодействуют с этой политической силой, потому что у нас один приоритет – социально-экономическое развитие, а, следовательно, улучшение качества жизни граждан. В основе народной программы заложены обратная связь с жителями, детальная работа экспертов и профильных специалистов. Поэтому она отвечает всем национальным интересам. Отдельная тема – поддержка участников СВО. И правительством России и «Единой Россией» этому вопросу уделяется особое внимание, которое также отметил Михаил Мишустин», - подчеркнул Бусаргин.