26 Февраля 2026 ЧЕТВЕРГ
16:00 | 26 февраля
В Саратовской области актер Влад Канопка поговорил со школьниками о книгах, фантазии и театре
15:30 | 26 февраля
На развитие саратовских сел будет направлено более 1 млрд 300 млн рублей
14:30 | 26 февраля
Историческая онлайн-игра «1418» пройдет 24 марта 2026 года
13:30 | 26 февраля
Саратовца наградили медалью Жукова
12:55 | 26 февраля
Восемь лет колонии дали саратовцу за расклейку рекламы наркошопов
11:29 | 26 февраля
28 лучших спектаклей "Театрального Приволжья" можно увидеть в интернете
16:57 | 25 февраля
Система эскроу-счетов позволяет построить частный дом без рисков
11:00 | 25 февраля
Ветеран СВО: Опыт Михаила Исаева будет крайне востребован
10:00 | 25 февраля
Министр образования встретился с юными журналистами школы «Аврора» В саратовской школе «Аврора» состоялась встреча министра образования Саратовской
09:21 | 25 февраля
Единый день профилактики был посвящен предупреждению потребления несовершеннолетними наркотических средств и алкоголя
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Законодатели поддержали инициативу губернатора

Главное в политике
Депутаты Саратовской городской Думы поддержали инициативу губернатора области Романа Бусаргина назначить Михаила Исаева на должность вице-губернатора


«Михаил Исаев - грамотный руководитель. Он хорошо знаком с работой органов власти нашего региона. Доказал свою эффективность на посту главы Саратова, наладил взаимодействие с различными структурами, в том числе депутатским корпусом. Думаю, эти качества и опыт работы на федеральном уровне помогут выстраивать работу областного центра по вверенным направлениям.
Губернатор абсолютно прав: это самый подготовленный человек для должности вице-губернатора. Область получает управленца, который умеет не обещать, а делать», - Елена Злобнова.


«Знаю Михаила Александровича Исаева очень давно. У него огромный опыт работы на всех уровнях власти - от муниципального до федерального. Он отлично знает регион изнутри, понимает его реальные проблемы, а главное - готов их решать. Уверен, что накопленный опыт и трудолюбие помогут ему на новом посту обеспечивать дальнейшее развитие нашей области.
Область от этого назначения только выиграет», - Владимир Островский.


«Я как депутат могу сказать одно — Михаил Исаев всегда работает для людей. Когда это необходимо, сам выезжает к жителям, разбирается на месте, вникает в каждую ситуацию. Он лично держит на контроле все проблемные вопросы, будь то работа транспорта, ремонт дорог или благоустройство. Он умеет слышать жителей и не боится принимать сложные решения, когда это в интересах горожан. Уверен, на новой должности он будет работать точно так же», - Вячеслав Тарасов.