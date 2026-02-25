Назначение Исаева вице-губернатором - пример грамотной кадровой политики главы региона

просмотров: 90

- Назначение Михаила Исаева на пост вице-губернатора – пример грамотной кадровой политики, осуществляемой главой региона Романом Бусаргиным. На эту должность не только привлекается человек, обладающий доверием губернатора, но и знающий специфику региона изнутри и имеющий большой опыт работы публичной и законотворческой деятельности, - говорит политолог Дмитрий Олейник.По его словам, работа длительное время мэром крупнейшего муниципалитета региона, одного из самых сложных, – требует ежедневного погружения в проблемы городского хозяйства и выстраивания коммуникации с жителями. Для губернатора крайне важно иметь в своей команде человека, который умеет решать конкретные вопросы и знаком с «болевыми точками» не только областного центра, но и всего региона.