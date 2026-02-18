Депутаты Балашовского муниципального района выступили с критикой в адрес Андрея Рыжкова

просмотров: 69

Депутат Собрания депутатов Балашовского района, председатель комитета по вопросам ЖКХ Андрей Алехин подчеркнул, сегодня в населённых пунктах Балашовского района ремонтируются школы, детские сады, дома культуры благодаря федеральным и региональным программам.«Рыжков же, подписав план продажи соцобъектов, поставил под сомнение реализацию этих важных решений. Он занимал такую позицию несмотря на то, что многие депутаты были против реализации этих объектов», - отмечает Алехин.Более резкую оценку ситуации дала депутат, председатель комитета по социальным вопросам Татьяна Чучкова. Она назвала вопиющим фактом включение социальных объектов в план приватизации.«Социальные объекты являются критически важной структурой для развития муниципалитета. Включение школ, детских садов и домов культуры в план приватизации — это недопустимая ситуация», — заявила Чучкова.По мнению депутата, Андрей Рыжков, обладая соответствующими полномочиями, проявил бездействие, не став отстаивать интересы района и фактически согласившись на процедуру отчуждения социального имущества. Чучкова подчеркнула, что подобная позиция препятствует развитию территории и ущемляет интересы жителей Балашовского района.