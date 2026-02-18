18 Февраля 2026 СРЕДА
15:30 | 17 февраля
Стартовала подготовка к конкурсу грантов для НКО 2026 года
14:33 | 17 февраля
Жители региона отправят видео поздравления героям СВО
10:09 | 17 февраля
Генерал Усынин: Инженеры, медики, связисты необходимы в боевых действиях
22:00 | 16 февраля
Был таксистом - стал героем на СВО и женился в День влюбленных
19:49 | 16 февраля
Суд возобновил следствие в отношении саратовских спасателей
13:30 | 16 февраля
Саратов объединил юных исследователей истории и культуры народов Поволжья
12:30 | 16 февраля
Саратовский 380-летний дуб включили в национальный реестр старовозрастных деревьев России
11:18 | 16 февраля
Турнир «Партия памяти» прошел в музее истории специальной военной операции
09:12 | 16 февраля
Бывшего председателя Собрания депутатов Балашовского района уличили в распространении ложной информации
11:28 | 14 февраля
Ветераны поддержали инициативу депутатов Саратовской областной Думы
Депутаты Балашовского муниципального района выступили с критикой в адрес Андрея Рыжкова

Главное в политике
Они указали на его бездействие и халатное отношение в бытность его руководства Собранием депутатов

 

 
Депутат Собрания депутатов Балашовского района, председатель комитета по вопросам ЖКХ Андрей Алехин подчеркнул, сегодня в населённых пунктах Балашовского района ремонтируются школы, детские сады, дома культуры благодаря федеральным и региональным программам.
«Рыжков же, подписав план продажи соцобъектов, поставил под сомнение реализацию этих важных решений. Он занимал такую позицию несмотря на то, что многие депутаты были против реализации этих объектов», - отмечает Алехин.
Более резкую оценку ситуации дала депутат, председатель комитета по социальным вопросам Татьяна Чучкова. Она назвала вопиющим фактом включение социальных объектов в план приватизации.
«Социальные объекты являются критически важной структурой для развития муниципалитета. Включение школ, детских садов и домов культуры в план приватизации — это недопустимая ситуация», — заявила Чучкова.
По мнению депутата, Андрей Рыжков, обладая соответствующими полномочиями, проявил бездействие, не став отстаивать интересы района и фактически согласившись на процедуру отчуждения социального имущества. Чучкова подчеркнула, что подобная позиция препятствует развитию территории и ущемляет интересы жителей Балашовского района.