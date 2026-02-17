17 Февраля 2026 ВТОРНИК
Депутаты Гладков, Лыгин и Усова обратились к прокурору

Главное в политике
Депутаты Саратовской областной Думы Сергей Гладков, Дмитрий Лыгин и Мария Усова обратились в прокуратуру Саратовской области для получения правовой оценки подписанного Андреем Рыжковым решения о включении школ и детских садов Балашовского района в план приватизации. Письмо депутатов, входящих в думскую фракцию «Единая Россия», сегодня направлено надзорному ведомству.


Группа депутатов привлекла внимание к факту включения в программу приватизации Балашовского района объектов, имеющих высокую социальную значимость. В список, например, попали здания школ, детских садов в Балашове и селах района, сельские клубы, учебные мастерские. Такое решение Собрания депутатов Балашовского района в 2018 году подписал Андрей Рыжков. Областные депутаты предполагают, что если бы не продажа, эти объекты могли быть использованы в дальнейшем для социальных нужд, в том числе для работы с детьми.
«Просим Вас дать правовую оценку законности принятого решения, оценку реальной стоимости имущества и соразмерности ее итоговой стоимости, которая была установлена при реализации имущества. Кроме того, просим дать оценку, были ли допущены факты продажи социально значимого имущества по заниженной цене в интересах конкретных лиц», – отмечается в письме Гладкова, Лыгина и Усовой к прокурору области.
Ранее группа депутатов облдумы обратилась к губернатору Роману Бусаргину, призвав создать комиссию для изучения законности и целесообразности решения о приватизации балашовских школ и детсадов.