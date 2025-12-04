Борис Шинчук: "Планы масштабные, польза реальная"

просмотров: 46

"В Саратовской областной думе губернатор представил бюджетное послание. Несмотря на то, что в ряде регионов были вынуждены пойти на сокращение социальных расходов и программ, в бюджете Саратовской области на 2026 год и предстоящую трехлетку благодаря твердой позиции губернатора Романа Бусаргина отражены все ключевые социальные обязательства.В целом новый областной бюджет не только сохраняет свою социальную направленность, в нем заложено финансирование региональных программ развития, инициированных главой региона. В том числе по ремонту учреждений образования – школ, детских садов, спортзалов, а также домов культуры и водопроводных сетей в сельских населенных пунктах. Все эти программы в течение последних лет на практике доказывают свою эффективность. Правительство Романа Бусаргина в сегодняшних непростых условиях сумело аккумулировать необходимые бюджетные средства на финансирование этих востребованных вопросов. Планы масштабные, польза реальная", - высказался Борис Шинчук, председатель Общественной палаты оласти.