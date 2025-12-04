4 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
18:00 | 04 декабря
В Саратовской области прошёл Всероссийский военно-патриотический диктант
17:00 | 04 декабря
Выставка в честь Олега Табакова начинает путешествие по Саратовской области
16:48 | 04 декабря
Саратовцев приглашают выбрать «Город молодёжи»
15:30 | 04 декабря
В Балаковской районной поликлинике компьютерный томограф работает с полной нагрузкой
15:00 | 04 декабря
В Саратовской области расширены условия назначения губернаторской выплаты на второго ребенка
14:30 | 04 декабря
Гражданский форум Саратовской области. Переговорные площадки посвятили экологии, образованию, цифровизации
13:20 | 04 декабря
31 декабря изменится расписание пригородных поездов
13:15 | 04 декабря
Саратовские общественники высоко оценили российский мультипликационный контент
12:34 | 04 декабря
Среднемесячная заработная плата в Саратовской области выросла на 15,8%
12:00 | 04 декабря
В 31 деревне в регионе впервые появились станции сотовой связи
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Борис Шинчук: "Планы масштабные, польза реальная"

Главное в политике
Председатель Общественной палаты поддержал бюджетное послание губернатора.


"В Саратовской областной думе губернатор представил бюджетное послание. Несмотря на то, что в ряде регионов были вынуждены пойти на сокращение социальных расходов и программ, в бюджете Саратовской области на 2026 год и предстоящую трехлетку благодаря твердой позиции губернатора Романа Бусаргина отражены все ключевые социальные обязательства.

В целом новый областной бюджет не только сохраняет свою социальную направленность, в нем заложено финансирование региональных программ развития, инициированных главой региона. В том числе по ремонту учреждений образования – школ, детских садов, спортзалов, а также домов культуры и водопроводных сетей в сельских населенных пунктах. Все эти программы в течение последних лет на практике доказывают свою эффективность. Правительство Романа Бусаргина в сегодняшних непростых условиях сумело аккумулировать необходимые бюджетные средства на финансирование этих востребованных вопросов. Планы масштабные, польза реальная", - высказался Борис Шинчук, председатель Общественной палаты оласти.