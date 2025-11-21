Гладков о признании Налимовой иноагентом*: это логичное завершение её деструктивной деятельности
Депутат Облдумы Сергей Гладков в своем телеграм-канале отмечает, что присвоение статуса иноагента Налимовой* - логичное завершение продолжавшейся на протяжении многих лет её деструктивной деятельности.
"Не было ни одного проекта, направленного на развитие Саратова и области, который бы не попал под огульную критику со стороны этого персонажа публичного поля региона.
Связи с теми, кто финансировал борцов собственной страной и народом, поддержка иностранными структурами, созданными беглыми олигархами и днями также ставшими иноагентами, администрирование пабликов против реализации социальных проектов развития, отстаивание бизнес интересов зарубежных коммерсантов - все это лишь верхушка айсберга ее деятельности. Уверен, что в остальном еще будут разбираться правоохранительные органы.
Апогеем проявлений против интересов нашей Родины стала организация незаконных выступлений против государственной политики в сфере образования, а именно против строительства школы в Ленинском районе, где она вместе Таниди, Елизаровой, Игуменовой вовлекала жителей в протест.
Поэтому сегодняшнее решение Минюста не только закономерно, но и справедливо.
Те, кто пытается направить свою деятельность против нашей страны и ее граждан должны иметь соответствующую правовую оценку и статус со стороны государства", - подчеркнул Гладков.
*признана иноагентом