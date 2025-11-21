21 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
20:51 | 21 ноября
На видеоплатформе выходит золотая коллекция выпусков «БесогонТВ»
19:13 | 21 ноября
Сергей Лазарев в Саратове с грандиозным шоу «Шоумен»
18:28 | 21 ноября
Елена Налимова* признана иноагентом
18:00 | 21 ноября
Новая школа в Саратове станет фундаментом современного образования будущего поколения
17:30 | 21 ноября
Актер Даниил Вахрушев выступит перед школьниками Саратовской области
17:00 | 21 ноября
Саратовские студенты принимают участие во Всероссийском спортивно-патриотическом фестивале
15:30 | 21 ноября
Каждый третий инвестиционный проект в Саратовской области реализуется в промышленности
14:30 | 21 ноября
На ярмарке выходного дня на Театральной площади возобновляется продажа мяса, молока и рыбной продукции
13:00 | 21 ноября
Уничтожил танки врага ценой собственной жизни
12:30 | 21 ноября
«Серебряные» волонтеры отправили участникам СВО шерстяные носки, варежки и письма
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Гладков о признании Налимовой иноагентом*: это логичное завершение её деструктивной деятельности

Главное в политике


Депутат Облдумы Сергей Гладков в своем телеграм-канале отмечает, что присвоение статуса иноагента Налимовой* - логичное завершение продолжавшейся на протяжении многих лет её деструктивной деятельности.

"Не было ни одного проекта, направленного на развитие Саратова и области, который бы не попал под огульную критику со стороны этого персонажа публичного поля региона.

Связи с теми, кто финансировал борцов собственной страной и народом, поддержка иностранными структурами, созданными беглыми олигархами и днями также ставшими иноагентами, администрирование пабликов против реализации социальных проектов развития, отстаивание бизнес интересов зарубежных коммерсантов - все это лишь верхушка айсберга ее деятельности. Уверен, что в остальном еще будут разбираться правоохранительные органы.

Апогеем проявлений против интересов нашей Родины стала организация незаконных выступлений против государственной политики в сфере образования, а именно против строительства школы в Ленинском районе, где она вместе Таниди, Елизаровой, Игуменовой вовлекала жителей в протест.

Поэтому сегодняшнее решение Минюста не только закономерно, но и справедливо.

Те, кто пытается направить свою деятельность против нашей страны и ее граждан должны иметь соответствующую правовую оценку и статус со стороны государства", - подчеркнул Гладков.

*признана иноагентом