Гладков о признании Налимовой иноагентом*: это логичное завершение её деструктивной деятельности

"Не было ни одного проекта, направленного на развитие Саратова и области, который бы не попал под огульную критику со стороны этого персонажа публичного поля региона.Связи с теми, кто финансировал борцов собственной страной и народом, поддержка иностранными структурами, созданными беглыми олигархами и днями также ставшими иноагентами, администрирование пабликов против реализации социальных проектов развития, отстаивание бизнес интересов зарубежных коммерсантов - все это лишь верхушка айсберга ее деятельности. Уверен, что в остальном еще будут разбираться правоохранительные органы.Апогеем проявлений против интересов нашей Родины стала организация незаконных выступлений против государственной политики в сфере образования, а именно против строительства школы в Ленинском районе, где она вместе Таниди, Елизаровой, Игуменовой вовлекала жителей в протест.Поэтому сегодняшнее решение Минюста не только закономерно, но и справедливо.Те, кто пытается направить свою деятельность против нашей страны и ее граждан должны иметь соответствующую правовую оценку и статус со стороны государства", - подчеркнул Гладков.*признана иноагентом