Политолог назвал предательством поведение экс-депутата

Политолог, член областной Общественной палаты, заведующий кафедрой политических наук ПИУ имени Столыпина Иван Бирюлин прокомментировал присвоение экс-депутату Саратовской областной думы Дмитрию Чернышевскому статуса иностранного агента:




"Бывший саратовский политик  уже достаточно давно живет за пределами страны и широко демонстрирует свою антироссийскую позицию. Поэтому решение о признании его иностранным агентом вполне ожидаемо.
Иначе как предательством поведение Чернышевского сложно назвать.
В период нахождения в парламенте Дмитрий Викторович отличался порой довольно резонансными политическими заявлениями, которые не находили поддержку однопартийцев. Можно сказать, что он всегда был некой «белой вороной» в любой команде.
Потеряв в статусе, Чернышевский довольно быстро стал маргиналом. Ходили слухи о его увлечении алкоголем. В этом плане его путь чем-то схож с политической карьерой Вячеслава Мальцева* (включен в перечень террористов и экстремистов). Тот также уехал из страны и активно занялся подрывной деятельностью.
Дмитрий Чернышевский успел отметиться работой и в академической, и в общественной сферах. Как политконсультант он не брезговал пользоваться «черным PR». Возможно, увлечение столь сомнительными политическими практиками стало для него слишком сильным.
Сложно судить, что в конечном итоге привело его к эмиграции. Дмитрий Чернышевский по сути не оправдал завышенных ожиданий. Все в нем видели потомка революционного писателя Николая Чернышевского. Многие двери для него открывались в силу звучности фамилии и принадлежности к советской интеллигенции, выходцем из которой он был.
Но легко отказавшись от советской идеологии, Чернышевский в конечном итоге также легко отказался и от своей большой и малой Родины", - отметил политолог.