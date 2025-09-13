13 сентября 2025 СУББОТА
Новости
11:46 | 13 сентября
Многодетная мать о поведении противников школы: Здравый смысл не с ними
08:51 | 13 сентября
Команда Саратовской области – победители Кубка России по спортивному программированию
20:49 | 12 сентября
Юлия Михайлова:«Выборы проходят в штатном режиме»
20:34 | 12 сентября
Фестиваль казачьей культуры прошел в школе имени В.Ф.Маргелова
20:04 | 12 сентября
В память о Юрии Лужкове Фонд его имени поддержит Всероссийский экономический диктант
20:00 | 12 сентября
Жертва агрессии противников школы планирует и дальше отстаивать интересы детей
19:30 | 12 сентября
Бори Шинчук:«Региональный Штаб общественного наблюдения хорошо подготовился к выборам»
19:24 | 12 сентября
В Саратове будет построен Центр спорта будущего
19:23 | 12 сентября
С 12 по 14 сентября 2025 года в Приволжском федеральном округе состоятся почти 2 тысячи избирательных кампаний
16:00 | 12 сентября
Победителем слета школьных лесничеств стала команда из Лысых Гор
Комментарий председателя территориальной избирательной комиссии Заводского района города Саратова Кошкиной Л.М. по ситуации на избирательном участке № 131

Главное в политике
Сейчас с нарушителем общественного порядка разбираются правоохранительные органы
Комментарий председателя территориальной избирательной комиссии Заводского района города Саратова Кошкиной Л.М. по ситуации на избирательном участке № 131

На УИК № 131, который расположен в лицее № 53, при открытии участка произошел вопиющий инцидент. Член комиссии от политической партии КПРФ Михаил Качалин пытался воспрепятствовать открытию избирательного участка, не давал опечатать стационарный ящик для голосования. Председатель УИК Анастасия Морозова пыталась пресечь незаконные действия члена комиссии, но Качалин набросился на нее, ударил и повалил с ног. Председателю УИК пришлось вызывать «Скорую помощь», ее увезли в больницу.

Сейчас с нарушителем общественного порядка разбираются правоохранительные органы, председатель УИК обратилась с жалобой в полицию.

В настоящее время участковая избирательная комиссия своим решением обратилась в суд об отстранении в деятельности комиссии члена УИК от КПРФ и удалении его с избирательного участка.

Софья Спиридонова, наблюдатель от Общественной палаты на УИК №131:

На нашем избирательном участке член комиссии от КПРФ напал на председателя УИК.  На место происшествия вызвали полицию, пострадавшая обратилась к медикам. Инцидент является вопиющим фактом, мешающим нормальной работе членов избирательной комиссии. Вопросом занимаются правоохранительные органы, виновные должны быть привлечены к ответственности. Член участковой комиссии, причастный к этому, должен быть отстранен от работы. Подобные действия требуют тщательного разбирательства для обеспечения справедливости и прозрачности избирательного процесса.