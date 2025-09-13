Комментарий председателя территориальной избирательной комиссии Заводского района города Саратова Кошкиной Л.М. по ситуации на избирательном участке № 131

просмотров: 47

На УИК № 131, который расположен в лицее № 53, при открытии участка произошел вопиющий инцидент. Член комиссии от политической партии КПРФ Михаил Качалин пытался воспрепятствовать открытию избирательного участка, не давал опечатать стационарный ящик для голосования. Председатель УИК Анастасия Морозова пыталась пресечь незаконные действия члена комиссии, но Качалин набросился на нее, ударил и повалил с ног. Председателю УИК пришлось вызывать «Скорую помощь», ее увезли в больницу.Сейчас с нарушителем общественного порядка разбираются правоохранительные органы, председатель УИК обратилась с жалобой в полицию.В настоящее время участковая избирательная комиссия своим решением обратилась в суд об отстранении в деятельности комиссии члена УИК от КПРФ и удалении его с избирательного участка.На нашем избирательном участке член комиссии от КПРФ напал на председателя УИК. На место происшествия вызвали полицию, пострадавшая обратилась к медикам. Инцидент является вопиющим фактом, мешающим нормальной работе членов избирательной комиссии. Вопросом занимаются правоохранительные органы, виновные должны быть привлечены к ответственности. Член участковой комиссии, причастный к этому, должен быть отстранен от работы. Подобные действия требуют тщательного разбирательства для обеспечения справедливости и прозрачности избирательного процесса.