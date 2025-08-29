29 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
16:30 | 29 августа
Саратовский общественник считает повышение выплат за службу по контракту оправданным решением
16:25 | 29 августа
В этом году в Саратовской области планируется собрать свыше 5 млн тонн урожая
14:04 | 29 августа
Начал работу Региональный форум педагогических работников сферы культуры
13:11 | 29 августа
В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют 614 саратовских семей
12:00 | 29 августа
Памятник Боголюбову станет украшением центра Саратова
11:10 | 29 августа
Владельцам 28 квартир пострадавшего дома на Блинова выдали сертификаты на покупку нового жилья
10:58 | 29 августа
Новая школа в Молодежном даст детям новые возможности развития
10:45 | 29 августа
Вячеслав Калинин отметил открытость доклада губернатора Президенту Владимиру Путину
10:00 | 29 августа
Новейший ультразвуковой аппарат экспертного класса - в распоряжении врачей больницы скорой медицинской помощи
09:18 | 29 августа
Жителей Саратовской области приглашают пройти просветительский курс «Флагманов образования» о роли гражданина в устройстве страны
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Федеральные эксперты отметили усиление позиций губернатора

Главное в политике

Независимое рейтинговое агентство «Политброкер» опубликовало аналитический рейтинг глав российских регионов за 28 августа. Согласно ему политические позиции губернатора Саратовской области Романа Бусаргина усилились. Этому способствовала встреча с Президентом России Владимиром Путиным, на которой глава региона доложил о социально-экономическом развитии вверенной ему территории.


Роман Бусаргин подробно проинформировал о поддержке участников специальной военной операции и реализации крупных инфраструктурных и социальных проектов. Особое внимание он уделил вопросам социализации и адаптации ветеранов СВО. В регионе действует 37 мер поддержки, регпрограмма «Наши герои», открыт центр реабилитации на базе «Кристалла». В правительстве области введена должность замминистра по патриотической работе, которую занял участник СВО. В каждом муниципалитете созданы должности заместителей главы по патриотической работе, их замещают участники спецоперации.

Также глава региона доложил о значимых проектах, реализованных в транспортной сфере. При поддержке федерального центра и лично председателя Государственной Думы Вячеслава Володина запущены речные перевозки на «Валдаях», была модернизирована трамвайная сеть в Саратове.

В области создан современный медицинский кластер. Построены 4 областных учреждения: клинический онкодиспансер, инфекционная больница, клинический противотуберкулёзный диспансер, корпус детской клинической больницы. Также возводятся новые учреждения по нацпроектам.

«Встреча с Президентом Владимиром Путиным свидетельствует о сильных политических позициях губернатора Романа Бусаргина. Тот факт, что Глава государства заслушал подробный доклад о социально-экономическом развитии региона не в электоральный цикл – показатель доверия и поддержки реализуемых проектов в Саратовской области. Отмечу, это не первая очная встреча, более того Роман Бусаргин также неоднократно докладывал в режиме онлайн. Президент видит, что руководство области досконально владеет ситуацией, способно решать сложные задачи, соответственно, заслуживает уважения», – отметил политолог Александр Казаков.