Федеральные эксперты отметили усиление позиций губернатора
Независимое рейтинговое агентство «Политброкер» опубликовало аналитический рейтинг глав российских регионов за 28 августа. Согласно ему политические позиции губернатора Саратовской области Романа Бусаргина усилились. Этому способствовала встреча с Президентом России Владимиром Путиным, на которой глава региона доложил о социально-экономическом развитии вверенной ему территории.
Роман Бусаргин подробно проинформировал о поддержке участников специальной военной операции и реализации крупных инфраструктурных и социальных проектов. Особое внимание он уделил вопросам социализации и адаптации ветеранов СВО. В регионе действует 37 мер поддержки, регпрограмма «Наши герои», открыт центр реабилитации на базе «Кристалла». В правительстве области введена должность замминистра по патриотической работе, которую занял участник СВО. В каждом муниципалитете созданы должности заместителей главы по патриотической работе, их замещают участники спецоперации.
Также глава региона доложил о значимых проектах, реализованных в транспортной сфере. При поддержке федерального центра и лично председателя Государственной Думы Вячеслава Володина запущены речные перевозки на «Валдаях», была модернизирована трамвайная сеть в Саратове.
В области создан современный медицинский кластер. Построены 4 областных учреждения: клинический онкодиспансер, инфекционная больница, клинический противотуберкулёзный диспансер, корпус детской клинической больницы. Также возводятся новые учреждения по нацпроектам.
«Встреча с Президентом Владимиром Путиным свидетельствует о сильных политических позициях губернатора Романа Бусаргина. Тот факт, что Глава государства заслушал подробный доклад о социально-экономическом развитии региона не в электоральный цикл – показатель доверия и поддержки реализуемых проектов в Саратовской области. Отмечу, это не первая очная встреча, более того Роман Бусаргин также неоднократно докладывал в режиме онлайн. Президент видит, что руководство области досконально владеет ситуацией, способно решать сложные задачи, соответственно, заслуживает уважения», – отметил политолог Александр Казаков.