Федеральные эксперты отметили усиление позиций губернатора

просмотров: 54

Роман Бусаргин подробно проинформировал о поддержке участников специальной военной операции и реализации крупных инфраструктурных и социальных проектов. Особое внимание он уделил вопросам социализации и адаптации ветеранов СВО. В регионе действует 37 мер поддержки, регпрограмма «Наши герои», открыт центр реабилитации на базе «Кристалла». В правительстве области введена должность замминистра по патриотической работе, которую занял участник СВО. В каждом муниципалитете созданы должности заместителей главы по патриотической работе, их замещают участники спецоперации.Также глава региона доложил о значимых проектах, реализованных в транспортной сфере. При поддержке федерального центра и лично председателя Государственной Думы Вячеслава Володина запущены речные перевозки на «Валдаях», была модернизирована трамвайная сеть в Саратове.В области создан современный медицинский кластер. Построены 4 областных учреждения: клинический онкодиспансер, инфекционная больница, клинический противотуберкулёзный диспансер, корпус детской клинической больницы. Также возводятся новые учреждения по нацпроектам.«Встреча с Президентом Владимиром Путиным свидетельствует о сильных политических позициях губернатора Романа Бусаргина. Тот факт, что Глава государства заслушал подробный доклад о социально-экономическом развитии региона не в электоральный цикл – показатель доверия и поддержки реализуемых проектов в Саратовской области. Отмечу, это не первая очная встреча, более того Роман Бусаргин также неоднократно докладывал в режиме онлайн. Президент видит, что руководство области досконально владеет ситуацией, способно решать сложные задачи, соответственно, заслуживает уважения», – отметил политолог Александр Казаков.