Политолог отметил уверенное развитие Саратовской области во главе с Романом Бусаргиным

«Президент России Владимир Путин в своем достаточно плотном графике нашел время для встречи с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Безусловно, глава государства крайне внимательно относится к развитию всех территорий страны и новых, и «старых». В то же время обращает внимание, что он в последнее время встречается с главами тех субъектов, которых политтехнологи считают сильными, а их возглавляемые регионы принято считать успешно развивающимися. Поэтому можно сделать вывод, что Саратовская область, как не хотели бы этого отдельные региональные акторы, тоже входит в эту группу», – отметил саратовский политолог Михаил Шмырев.– Также обратил внимание на структуру и содержание доклада Романа Бусаргина. Четко выверенный текст, глава региона глубоко погружен во все моменты, уверенно отвечает на вопросы Президента. Отдельная тема – поддержка участников специальной военной операции. Опыт Саратовской области в этом плане можно назвать уникальным, только Роман Бусаргин ежемесячно проводит личные приемы воинов и их близких, и в том числе на основе этих встреч инициирует проекты и формы поддержки, направленные на помощь нашим защитникам и их семьям.Безусловно, региону есть, чем гордиться. Роман Бусаргин встречался с Президентом в 2023 году, и за эти два года многое поменялось в положительную сторону. Например, были запущены крупные инфраструктурные и инвестиционные проекты. Но губернатор не докладывает только о плюсах, он не строит «потемкинские деревни», а уверенно сообщает, что есть и трудности. Где-то, как в АПК, это связанно с объективными причинами, над погодными условиями пока никто не властен, где-то, как в строительстве, с попытками решить уже имеющиеся проблемы с отсутствием социальной инфраструктуры в новых микрорайонах. Без сложностей развития не бывает, а конечная цель у Романа Бусаргина именно развитие. Даже если попутно приходится разрубать «Гордиевы узлы» предшественников, – сказал политолог.