16:30 | 29 августа
Саратовский общественник считает повышение выплат за службу по контракту оправданным решением
16:25 | 29 августа
В этом году в Саратовской области планируется собрать свыше 5 млн тонн урожая
14:04 | 29 августа
Начал работу Региональный форум педагогических работников сферы культуры
13:11 | 29 августа
В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют 614 саратовских семей
12:00 | 29 августа
Памятник Боголюбову станет украшением центра Саратова
11:10 | 29 августа
Владельцам 28 квартир пострадавшего дома на Блинова выдали сертификаты на покупку нового жилья
10:58 | 29 августа
Новая школа в Молодежном даст детям новые возможности развития
10:45 | 29 августа
Вячеслав Калинин отметил открытость доклада губернатора Президенту Владимиру Путину
10:00 | 29 августа
Новейший ультразвуковой аппарат экспертного класса - в распоряжении врачей больницы скорой медицинской помощи
09:18 | 29 августа
Жителей Саратовской области приглашают пройти просветительский курс «Флагманов образования» о роли гражданина в устройстве страны
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Политолог отметил уверенное развитие Саратовской области во главе с Романом Бусаргиным

Вчера прошла встреча губернатора Саратовской области Романа Бусаргина с Президентом России Владимиром Путиным.

«Президент России Владимир Путин в своем достаточно плотном графике нашел время для встречи с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Безусловно, глава государства крайне внимательно относится к развитию всех территорий страны и новых, и «старых». В то же время обращает внимание, что он в последнее время встречается с главами тех субъектов, которых политтехнологи считают сильными, а их возглавляемые регионы принято считать успешно развивающимися. Поэтому можно сделать вывод, что Саратовская область, как не хотели бы этого отдельные региональные акторы, тоже входит в эту группу», – отметил саратовский политолог Михаил Шмырев.

– Также обратил внимание на структуру и содержание доклада Романа Бусаргина. Четко выверенный текст, глава региона глубоко погружен во все моменты, уверенно отвечает на вопросы Президента. Отдельная тема – поддержка участников специальной военной операции. Опыт Саратовской области в этом плане можно назвать уникальным, только Роман Бусаргин ежемесячно проводит личные приемы воинов и их близких, и в том числе на основе этих встреч инициирует проекты и формы поддержки, направленные на помощь нашим защитникам и их семьям.

Безусловно, региону есть, чем гордиться. Роман Бусаргин встречался с Президентом в 2023 году, и за эти два года многое поменялось в положительную сторону. Например, были запущены крупные инфраструктурные и инвестиционные проекты. Но губернатор не докладывает только о плюсах, он не строит «потемкинские деревни», а уверенно сообщает, что есть и трудности. Где-то, как в АПК, это связанно с объективными причинами, над погодными условиями пока никто не властен, где-то, как в строительстве, с попытками решить уже имеющиеся проблемы с отсутствием социальной инфраструктуры в новых микрорайонах. Без сложностей развития не бывает, а конечная цель у Романа Бусаргина именно развитие. Даже если попутно приходится разрубать «Гордиевы узлы» предшественников, – сказал политолог.