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Саратов-1: как вокзал учился быть собой

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Заметки о том, как бетонный гигант вспоминает, кем был сто пятьдесят лет назад

Железнодорожный вокзал в Саратове в 1817 году


Бетон, который помнит всё

Здание вокзала Саратов-1 стоит на том же месте, где и полтора века назад. Только теперь оно, наконец-то, вспоминает, как должно выглядеть.

В 1871 году, когда открылась Тамбово-Саратовская дорога, вокзал был жемчужиной – кирпичная кладка, неоготика, игра света и тени на фасаде.

В 1900 году здание вокзала основательно расширили

Потом, в 1900-м, Петр Зыбин пристроил башенки и шатровые кровли – эдакий французский «Большой стиль», монументальный и важный.

А в 1977-м всё это накрыли бетоном и стеклом, надстроили четыре этажа, прорыли подземный переход. Исторический фасад исчез, как будто его и не было.

Саратовский железнодорожный вокзал в 1977 году

Сорок с лишним лет бетонный гигант служил верой и правдой. Через него прошли миллионы. Но к двухтысячным стало ясно: он устал. И город устал от него.

В 2023 году решили: хватит. Не просто отремонтировать – вернуть. Интегрировать исторические железнодорожные ворота в современный транспортный хаб. Масштабный проект, три этапа: надземный мост, новое здание вокзала, подземный переход. Работы идут полным ходом. Завершение – конец 2026-го. Открытие – весна 2027-го.

Реконструкция Саратов-1 – это масштабный комплексный проект


Волга в потолке

Архитекторы нашли изящное решение, почти дипломатическое: главный фасад вернут к 1871 году – модерн, неоготика, декоративный кирпич. Тыльная и техническая части – лаконичные, функциональные. Прошлое ведет диалог с будущим, как написано в проектной документации. Красиво сказано.

Элементы модерна, неоготики вернут исторический шарм

Внутри – настоящее произведение искусства. Ключевая идея – Волга. Сердце Саратова. Просторное фойе с атриумом и стеклянным фонарем. Светлая штукатурка, клинкерный кирпич, белый камень. Административная стойка с задником, напоминающим скалистые берега.

Все перепады высот будут оборудованы лифтами и эскалаторами

Потолки – волнообразные, из гнутой алюминиевой рейки, со встроенной подсветкой. Имитация бликов на речной глади. В декоре – орнаменты саратовской глиняной игрушки. Местный колорит, как бы говорящий: мы здесь не случайны.

Все перепады высот – лифты и эскалаторы. Пространство доступно для всех. Первый этаж – распределительный зал, зона ожидания. Второй – кафе. Капсулы для сна, кресла-трансформеры с экранами, изолированные рабочие места, диваны. На стенах – воссозданные фрески «Наши великие земляки».

Здесь появятся капсулы для сна, кресла-трансформеры для просмотра видео

Бизнес-зал – отдельная история: кухня-ресторан, бар, обеденная зона, выход на первую платформу. Натуральное дерево, скругленные углы, камерная атмосфера. Торговые площадки, пространства для мероприятий.

Многофункциональный зал ожидания станет инновационным пространством

Навигация – интуитивно понятная. Входы – со стороны привокзальной площади через досмотровые павильоны и с северной стороны. Контур транспортной безопасности по периметру. Турникетные линейки регулируют потоки. Выход на платформы – через пассажирский конкорс с лестницами и эскалаторами.

Что будет весной

После реконструкции Саратов-1 станет не просто пунктом отправления и прибытия. Полноценное общественное пространство, где история встречается с инновациями. Безопасный, многофункциональный транспортный узел, органично вписанный в городскую среду.

Возрождение вокзала – подарок жителям и гостям. Весной 2027 года железнодорожные ворота Саратова откроются в новом великолепии.

Так написано в проекте.

Но когда стоишь сейчас на стройплощадке, видишь, как над путями возводится конкорс, как монтируется каркас, как прокладываются коммуникации, – понимаешь: это не просто строительство. Это попытка вспомнить. Вспомнить, кем был этот вокзал полтора века назад. Кем должен быть сейчас.

Бетон помнит всё. Даже то, что было под ним спрятано.



Сергей Власов
Использованы фотоматериалы со страницы сайта Приволжской железной дороги