В Саратовской области прошли мероприятия ко Дню Победы с участием ветеранов

Объединяющий представителей старшего поколения «народный коллектив» — хор «Душа ветерана имени С. Баклушиной» Дворца культуры «Россия» под руководством Елены Алёшкиной выступил на ключевых площадках региона, подчеркнув активное участие саратовских ветеранов в общественной и культурной жизни.Праздничные мероприятия открылись концертом в кинотеатре «Победа», где прозвучали песни военных лет. Исполнение хора «Душа ветерана» придало программе особую эмоциональную глубину и стало данью памяти героическому прошлому страны.Коллектив также выступил на главной сцене гала-концерта городского конкурса «Отвага, мужество и честь» на площади Рахманинова. По итогам конкурса хор был удостоен диплома Лауреата II степени.Кульминацией праздничного дня стала концертная программа «В шесть часов вечера после войны». В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение участников хора «Душа ветерана» Благодарностями Дворца культуры «Россия» за активное участие в проведении областного смотра-конкурса «За нами будущее России» среди военно-патриотических клубов.Проведённые мероприятия стали важным вкладом в сохранение исторической памяти и подчеркнули значимую роль ветеранов в воспитании молодого поколения. Участие саратовских ветеранов в праздничных событиях стало символом живой связи времён и продолжения патриотических традиций.