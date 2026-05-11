12:47 | 11 мая
В Энгельсе начинается поэтапное восстановление водоснабжения после аварии на коллекторе
11:20 | 11 мая
На Ново-Астраханском шоссе ограничат движение в связи со строительством путепровода
11:18 | 11 мая
В День Победы во всех муниципальных районах области прошли памятные мероприятия и патриотические акции
11:15 | 11 мая
Под звуки «Случайного вальса» в Саратове кружились 60 школьников
11:02 | 11 мая
Общественные организации области провели патриотические мероприятия ко Дню Победы
10:55 | 11 мая
В Саратовской области прошли мероприятия ко Дню Победы с участием ветеранов
07:44 | 11 мая
ЕР и ветераны помогли жителям Энгельса
13:05 | 09 мая
Подготовительные работы к устранению аварии на самотечном коллекторе завершены полностью
17:00 | 08 мая
Следующая неделя будет четырехдневной
15:49 | 08 мая
На месте подвига лётчика Владимира Годыны прошёл торжественный митинг в преддверии Дня Победы
В Саратовской области прошли мероприятия ко Дню Победы с участием ветеранов

В Саратовской области состоялась серия торжественных мероприятий, объединивших ветеранов, творческие коллективы и жителей региона. Центральная тема празднования - сохранение исторической памяти и преемственность поколений.

Объединяющий представителей старшего поколения «народный коллектив» — хор «Душа ветерана имени С. Баклушиной» Дворца культуры «Россия» под руководством Елены Алёшкиной выступил на ключевых площадках региона, подчеркнув активное участие саратовских ветеранов в общественной и культурной жизни.
 
Праздничные мероприятия открылись концертом в кинотеатре «Победа», где прозвучали песни военных лет. Исполнение хора «Душа ветерана» придало программе особую эмоциональную глубину и стало данью памяти героическому прошлому страны.
 
Коллектив также выступил на главной сцене гала-концерта городского конкурса «Отвага, мужество и честь» на площади Рахманинова. По итогам конкурса хор был удостоен диплома Лауреата II степени.
 
Кульминацией праздничного дня стала концертная программа «В шесть часов вечера после войны». В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение участников хора «Душа ветерана» Благодарностями Дворца культуры «Россия» за активное участие в проведении областного смотра-конкурса «За нами будущее России» среди военно-патриотических клубов.
 
Проведённые мероприятия стали важным вкладом в сохранение исторической памяти и подчеркнули значимую роль ветеранов в воспитании молодого поколения. Участие саратовских ветеранов в праздничных событиях стало символом живой связи времён и продолжения патриотических традиций.
 