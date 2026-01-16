В 2026 году саратовское радио отметит свое 100-летие

просмотров: 249

Поздравить журналистов, издателей пришли почетные гости – вице-губернатор области Михаил Орлов, председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов, министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов, председатель реготделения Союза журналистов Дмитрий Петров, участник СВО Артем Шаров, руководители и представители общественных организаций.«Этот праздник объединяет всех, кто обеспечивает единое информационное пространство и помогает людям находить ответы на самые острые и актуальные вопросы современности. На территории Саратовской области продолжает действовать более 20 ведущих издательств, и по общему тиражу изданий книг Саратовская область занимает 3 место в Приволжском федеральном округе и 10 место – в России», - подчеркнул Михаил Орлов.Он отметил, что 2025-й год прошел под эгидой Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.По словам вице-губернатора, «продолжается уникальный проект Книга Памяти. В 2025 году вышло еще два тома общим тиражом в 4 тысячи экземпляров. Они были посвящены нашим землякам, которые погибли в ходе специальной военной операции».Кроме того, в минувшем году при поддержке Правительства области вышли в свет несколько тематических изданий – книги «Огненные были» и «Мемориалы Саратова».Остаётся актуальной тема проведения Специальной военной операции, поддержки бойцов и членов их семей, привлечения на службу по контракту, оказания гуманитарной помощи. Реализуется в Саратовской области и региональная программа губернатора «Наши герои», которая направлена на помощь участникам СВО в трудоустройстве.Участник специальной военной операции, финалист региональной программы губернатора «Наши герои» Артем Шаров поздравил собравшихся с праздником и особенно отметил военных корреспондентов, которые, «рискуя своей жизнью, добывают правду с фронта и доносят ее до читателей и зрителей».Не остались без внимания журналистов национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным, окружные проекты ПФО, а также региональные программы губернатора Романа Бусаргина.Как отметил Александр Колоколов, не только местные издания рассказывали читателям и зрителям, чем живет регион: «О Саратовской области писали и говорили в федеральных изданиях. Так, жители страны узнали о саратовских виноградниках и арбузах сорта «Холодок», о работе по восстановлению и расчистке реки Аткары. Журналисты федеральных каналов побывали на Симоновской птицефабрике в Калининском районе и в саратовских теплицах, где выращивают лекарственный алоэ».2026 год объявлен Президентом страны Владимиром Путиным Годом единства народов России. А это значит, что внимание журналистов к этой теме будет особенным.Культура и традиции народов Саратовской области, пропаганда толерантных настроений в регионе всегда интересны саратовским СМИ и тележурналистам. Об этом свидетельствует интерес к ежегодному тематическому областному конкурсу журналистских работ «С саратовским акцентом», который проводится уже 9 лет.Дмитрий Петров напомнил собравшимся о значимой дате для саратовской журналистики, которая будет отмечаться в 2026 году, - 100-летии саратовского радио.