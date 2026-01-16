16 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
Новости
22:30 | 15 января
Зима в Саратове: жители делятся снежными фотографиями
21:18 | 15 января
Фонд Юрия Лужкова поддержал участников всероссийских соревнований по легкой атлетике
21:09 | 15 января
Согласована кандидатура Андрея Глухова для избрания главы Аткарского района
21:03 | 15 января
В Саратове школьники отметили День Волжского казачьего войска
17:00 | 15 января
Молодых саратовцев, оформивших Пушкинскую карту, приглашают в тетры, музеи и кино
16:00 | 15 января
Ведется набор на военную службу операторов БПЛА, специалистов связи и IT-специалистов
15:30 | 15 января
В кинотеатре «Победа» наградили будущих хранителей наследия
15:27 | 15 января
Эксперт назвал региональные программы в сфере ЖКХ драйвером развития наших городов и сел
14:30 | 15 января
Участились случаи обращения мошенников от лица ГЖИ в мессенджере Telegram
13:00 | 15 января
400 жителей Саратовской области вступили в регистр доноров костного мозга
В 2026 году саратовское радио отметит свое 100-летие

В Историческом парке «Россия – Моя история» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати.
Поздравить журналистов, издателей пришли почетные гости – вице-губернатор области Михаил Орлов, председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов, министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов, председатель реготделения Союза журналистов Дмитрий Петров, участник СВО Артем Шаров, руководители и представители общественных организаций.

«Этот праздник объединяет всех, кто обеспечивает единое информационное пространство и помогает людям находить ответы на самые острые и актуальные вопросы современности. На территории Саратовской области продолжает действовать более 20 ведущих издательств, и по общему тиражу изданий книг Саратовская область занимает 3 место в Приволжском федеральном округе и 10 место – в России», - подчеркнул Михаил Орлов.

Он отметил, что 2025-й год прошел под эгидой Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По словам вице-губернатора, «продолжается уникальный проект Книга Памяти. В 2025 году вышло еще два тома общим тиражом в 4 тысячи экземпляров. Они были посвящены нашим землякам, которые погибли в ходе специальной военной операции».

Кроме того, в минувшем году при поддержке Правительства области вышли в свет несколько тематических изданий – книги «Огненные были» и «Мемориалы Саратова».

Остаётся актуальной тема проведения Специальной военной операции, поддержки бойцов и членов их семей, привлечения на службу по контракту, оказания гуманитарной помощи. Реализуется в Саратовской области и региональная программа губернатора «Наши герои», которая направлена на помощь участникам СВО в трудоустройстве.

Участник специальной военной операции, финалист региональной программы губернатора «Наши герои» Артем Шаров поздравил собравшихся с праздником и особенно отметил военных корреспондентов, которые, «рискуя своей жизнью, добывают правду с фронта и доносят ее до читателей и зрителей».

Не остались без внимания журналистов национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным, окружные проекты ПФО, а также региональные программы губернатора Романа Бусаргина.

Как отметил Александр Колоколов, не только местные издания рассказывали читателям и зрителям, чем живет регион: «О Саратовской области писали и говорили в федеральных изданиях. Так, жители страны узнали о саратовских виноградниках и арбузах сорта «Холодок», о работе по восстановлению и расчистке реки Аткары. Журналисты федеральных каналов побывали на Симоновской птицефабрике в Калининском районе и в саратовских теплицах, где выращивают лекарственный алоэ».

2026 год объявлен Президентом страны Владимиром Путиным Годом единства народов России. А это значит, что внимание журналистов к этой теме будет особенным.

Культура и традиции народов Саратовской области, пропаганда толерантных настроений в регионе всегда интересны саратовским СМИ и тележурналистам. Об этом свидетельствует интерес к ежегодному тематическому областному конкурсу журналистских работ «С саратовским акцентом», который проводится уже 9 лет.

Дмитрий Петров напомнил собравшимся о значимой дате для саратовской журналистики, которая будет отмечаться в 2026 году, - 100-летии саратовского радио.