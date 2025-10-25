25 октября 2025 СУББОТА
Новости
16:18 | 25 октября
Открылся фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия нас объединила»
10:30 | 25 октября
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
10:03 | 25 октября
История, люди, наука: МГУ запускает документальный цикл к своему юбилею
22:26 | 24 октября
Воспитанники детского сада из Вязовки стали призёрами регионального конкурса «Героическая летопись Победы»
18:00 | 24 октября
В Аркадаке благоустроили новый сквер, в Духовницком - площадь Победы
17:30 | 24 октября
Областной киновидеоцентр подготовил программу ко Дню народного единства
16:30 | 24 октября
Доход самозанятых Саратовской области превысил 69 млрд рублей
15:30 | 24 октября
Саратовским дорожникам показали устройство асфальтобетонного покрытия беспилотными
14:30 | 24 октября
Более 3,6 тысячи жителей области получили поддержку во время поиска работы
13:30 | 24 октября
Победители патриотического конкурса «Героическая летопись Победы» получили награды
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовцев объединило чувство гордости за строительство новой школы в Молодежном

Информация
Начало строительства современной школы на 1100 мест в микрорайоне Молодежный стало долгожданным событием для местных жителей. Новая школа станет важным центром образования и развития поселка, обеспечив комфортные условия для обучения детей всех возрастов.


«Мы очень рады, что наконец-то началось строительство школы! Были опасения, переживания. Провокаторы, явно не местные, пытались нагнетать негативный фон вокруг этой инициативы. Но к счастью, справедливость восторжествовала. И теперь мы уверены, что в обозримом будущем у наших детей появится возможность сесть за парты в новом образовательном учреждении, отвечающем всем современным стандартам», - поделилась эмоциями Анна Вавилова, мама двоих школьников.

Жителей Молодежного поддерживают и другие саратовцы. В центре города и в Ленинском районе проходят акции, напоминающие о том, что школа обязательно будет построена.

«Мы уверены, что в новой школе дети получат качественное образование, найдут новых друзей и получат возможности для всестороннего развития. Это настоящий повод для гордости, что в нашем городе появится еще одно современное и важное для всех жителей образовательное учреждение», - отметил один из активистов.

Напомним, в настоящее время микрорайоне Молоёжный ведётся строительство новой современной школы имени Героев СВО с бассейном и большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Ее впишут в пространство рядом с исторической частью сквера в рамках дальнейшего развития территории.

Школа позволит решить одну из самых актуальных проблем для микрорайона – нехватку мест в классах, а также и перевести всех детей на обучение в одну смену.

С просьбой строительства школы ранее обращались тысячи местных жителей, собравшие в адрес органов свыше 20 тысяч подписей.