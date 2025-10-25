Саратовцев объединило чувство гордости за строительство новой школы в Молодежном

просмотров: 55

«Мы очень рады, что наконец-то началось строительство школы! Были опасения, переживания. Провокаторы, явно не местные, пытались нагнетать негативный фон вокруг этой инициативы. Но к счастью, справедливость восторжествовала. И теперь мы уверены, что в обозримом будущем у наших детей появится возможность сесть за парты в новом образовательном учреждении, отвечающем всем современным стандартам», - поделилась эмоциями Анна Вавилова, мама двоих школьников.Жителей Молодежного поддерживают и другие саратовцы. В центре города и в Ленинском районе проходят акции, напоминающие о том, что школа обязательно будет построена.«Мы уверены, что в новой школе дети получат качественное образование, найдут новых друзей и получат возможности для всестороннего развития. Это настоящий повод для гордости, что в нашем городе появится еще одно современное и важное для всех жителей образовательное учреждение», - отметил один из активистов.Напомним, в настоящее время микрорайоне Молоёжный ведётся строительство новой современной школы имени Героев СВО с бассейном и большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Ее впишут в пространство рядом с исторической частью сквера в рамках дальнейшего развития территории.Школа позволит решить одну из самых актуальных проблем для микрорайона – нехватку мест в классах, а также и перевести всех детей на обучение в одну смену.С просьбой строительства школы ранее обращались тысячи местных жителей, собравшие в адрес органов свыше 20 тысяч подписей.