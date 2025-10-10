С выходом «Миражей» Варя Скрипкина анонсировала премьеру видеоклипа

просмотров: 55

Российская певица и автор Варя Скрипкина презентовала свой новый сингл – атмосферную инди-поп композицию «Миражи» на всех цифровых площадках. Одновременно с релизом артистка объявила о скором выходе видеоклипа: съемки завершены, видео монтируется.«Миражи» – это современная инди-поп композиция с историей о поиске себя после расставания и умении улыбаться сквозь слёзы. Текст композиции наполнен метафорами: городской быт, переживания юности, борьба с одиночеством и внутренними фантазиями. В песне звучит призыв к переменам, уходу из иллюзий прошлого, что делает её особо близкой молодой аудитории.Трек «Миражи» уже доступен на всех стриминговых платформах, включая VK, Яндекс Музыка, Spotify и другие.Клип «Миражи» находится на стадии монтажа, а за его визуальную атмосферу отвечает команда профессиональных видеографов. Артистка обещает, что премьера видео откроет новые грани композиции и сделает её ещё более откровенной и личной.