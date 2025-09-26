26 сентября 2025 ПЯТНИЦА
14:40 | 26 сентября
Участник программы «Наши герои» оценил уровень взаимодействия власти с жителями в социальных сетях
14:33 | 26 сентября
Успех Саратовских спортсменов на соревнованиях по всестилевому каратэ
14:32 | 26 сентября
Парк «Территория детства»: в список экстремистов включили противника новой школы
14:18 | 26 сентября
Международный конгресс задал новые тренды в стоматологии: эксперты делятся итогами
13:55 | 26 сентября
Акция «Я — россиянин» Фонда «Ноосфера» расширяет границы культурного образования школьников
13:32 | 26 сентября
В области пройдет проверка системы оповещения
12:31 | 26 сентября
В Саратове стартовал юбилейный форум «Наука будущего — наука молодых»
11:01 | 26 сентября
В Саратовской области началась подготовка к региональному этапу VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
10:08 | 26 сентября
Приз Губернатора Саратовской области на «Театральном Прихоперье» получил Балашовский театр
09:07 | 26 сентября
Новый проект поможет саратовским детям-сиротам обрести семью
Оперативные ответы и быстрая поддержка: мининформ реагирует на обращения граждан в социальных сетях

Информация
В социальных сетях министерства информации и массовых коммуникаций области работает система «Инцидент-менеджмент», которая позволяет своевременно отвечать на вопросы, поступающие от жителей региона.




В третьем квартале текущего года в министерство поступило восемь обращений. Жители региона интересовались следующими вопросами: об увековечивании памяти участников специальной военной операции в Книге памяти Саратовской области; о героизации подвигов бойцов в региональных СМИ; о разъяснении информации о поступлении на военную службу по контракту; о работе эфирного телевидения и др.

Напомним, что свои вопросы и пожелания вы можете оставлять в комментариях к постам в социальных сетях министерства в Одноклассниках (ok.ru/group/5688...) и Вконтакте (vk.com/inform64)

Также жители региона могут обратиться в ведомство через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Для этого на официальном сайте министерства (saratov.gov.ru/gov/auth/m...) необходимо нажать на виджет «Госуслуги. Решаем вместе», авторизоваться на портале «Госуслуги» и описать суть проблемы или предложения.