Оперативные ответы и быстрая поддержка: мининформ реагирует на обращения граждан в социальных сетях

просмотров: 36

В третьем квартале текущего года в министерство поступило восемь обращений. Жители региона интересовались следующими вопросами: об увековечивании памяти участников специальной военной операции в Книге памяти Саратовской области; о героизации подвигов бойцов в региональных СМИ; о разъяснении информации о поступлении на военную службу по контракту; о работе эфирного телевидения и др.Напомним, что свои вопросы и пожелания вы можете оставлять в комментариях к постам в социальных сетях министерства в Одноклассниках (ok.ru/group/5688...) и Вконтакте (vk.com/inform64)Также жители региона могут обратиться в ведомство через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Для этого на официальном сайте министерства (saratov.gov.ru/gov/auth/m...) необходимо нажать на виджет «Госуслуги. Решаем вместе», авторизоваться на портале «Госуслуги» и описать суть проблемы или предложения.