Общественница напомнила о жизненной важности проекта строительства школы в Ленинском районе

Информация
Директор автономной некоммерческой организации поддержки семьи и детства «Мы вместе детям» Елена Шебалова напомнила о том, что строительство школы в Молодежном решит давнюю проблемы нехватки мест в образовательных учреждениях и обучения в две смены.





- Как неравнодушный житель, не могу остаться в стороне от ситуации, связанной со строительством школы в Ленинском районе. Для многих родителей, это решение огромной проблемы – не будет второй смены. Это не просто удобство, это совершенно другой уровень жизни и для детей, и для всей семьи. У ребят появится нормальный режим, время на отдых, кружки и просто на беззаботное детство.

Что касается истории со сквером, здесь, мне кажется, ситуация совсем иного порядка. Очень похоже, что действия определенных активистов носят скорее политический характер, и настоящая борьба ведется не за конкретные деревья, а за влияние и аудиторию. В такое непростое время, когда наша страна сталкивается с реальными вызовами, особенно важно уметь отделять зерна от плевел – настоящие, жизненно важные проекты вроде школы от искусственно раздутых противостояний. Тем более, что мы воочию наблюдаем, как ведётся преобразование исторической части сквера и эти работы будут продолжены в будущем, - отметила Елена Шабалова.

Напомним, в настоящее время в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова ведётся подготовка к строительству школы на 1100 мест с бассейном с большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Ее впишут в пространство части сквера в рамках развития территории. Данная инициатива была поддержана большинством местных жителей.

Школа позволит решить для данного микрорайона одну из самых актуальных проблем и перевести всех детей на обучение в одну смену. Кроме того, в данном микрорайоне на данный момент отсутствуют современные образовательные учреждения.

С просьбой строительства школы ранее обращались местные жители. В адрес органов власти различного уровня поступило несколько десятков тысяч подписей с требованием ее построить. В ходе рассмотрения вариантов размещения будущей школы были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.