18 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:38 | 18 сентября
Аквабайкер Панченко подвёл итог сезона-2025, завоевав золото Чемпионата России
21:07 | 18 сентября
Футбол стал ближе: в Моршанке открыли новую площадку
21:03 | 18 сентября
Юрист разъяснила законность подготовительных работ перед строительством школы в Молодёжном
19:15 | 18 сентября
Международный конкурс скрипачей Третьякова выходит в онлайн-формат на Leo Classics
18:34 | 18 сентября
Саратовская казачка стала победителем международного фестиваля
18:00 | 18 сентября
До 26 октября детские и молодежные саратовские театры могут подать заявки на «Театральное Приволжье»
17:32 | 18 сентября
Главные активисты против школы в Молодежном работают по лекалам иноагентов?
17:30 | 18 сентября
В перинатальных центрах и женских консультациях области продолжаются обновления
16:01 | 18 сентября
Фонд Юрия Лужкова вручит специальный призы по итогам конкурса вопросов для Экономического диктанта
15:30 | 18 сентября
Открыт прием работ на ежегодный областной конкурс «Дом. Дерево. Дитя»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские жители в очередной раз вышли на защиту прав детей

Информация
Саратовские жители в очередной раз вышли на защиту прав детей


В разных районах города неравнодушные жители в очередной раз выразили поддержку строительству новой школы рядом со сквером "Территория детства". Один из активистов развернул плакат с надписью "Мы за школу! Школе быть!" у здания регионального Правительства. Ещё одна жительница города пришла к воротам сквера.

Ранее, напомним, активисты из числа жителей микрорайона "Молодёжный" собрали несколько десятков тысяч подписей в поддержку строительства нового учебного заведения на 1100 мест. Школа позволит решить для данного микрорайона одну из самых актуальных проблем и перевести всех детей на обучение в одну смену.

Строительные работы начнутся уже в этом году. Губернатор Роман Бусаргин ранее сообщал, что место возведения новой школы определено. Сейчас идёт подготовительный этап: закуплены стройматериалы, решен вопрос с подключением сетей.

Первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.