Саратовские жители в очередной раз вышли на защиту прав детей

В разных районах города неравнодушные жители в очередной раз выразили поддержку строительству новой школы рядом со сквером "Территория детства". Один из активистов развернул плакат с надписью "Мы за школу! Школе быть!" у здания регионального Правительства. Ещё одна жительница города пришла к воротам сквера.Ранее, напомним, активисты из числа жителей микрорайона "Молодёжный" собрали несколько десятков тысяч подписей в поддержку строительства нового учебного заведения на 1100 мест. Школа позволит решить для данного микрорайона одну из самых актуальных проблем и перевести всех детей на обучение в одну смену.Строительные работы начнутся уже в этом году. Губернатор Роман Бусаргин ранее сообщал, что место возведения новой школы определено. Сейчас идёт подготовительный этап: закуплены стройматериалы, решен вопрос с подключением сетей.Первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.