Саратовцы о противниках строительства школы в Молодежном: «Они дискредитируют саму идею улучшить жизнь школьников»


Действия группы так называемых активистов, пытающихся помешать строительству новой школы рядом со сквером «Территория детства» дискредитирую саму идею улучшить жизнь и быт школьников и их родителей. В этом уверены местные жители, отмечающие необходимость своевременности возведения в микрорайоне современного образовательного учреждения.

- Видел где-то в интернете лозунг так называемых активистов: «Школа на несколько лет, парк навсегда». Это что, шутка такая? Очень даже глупая! Большинство образовательных учреждений города построены еще при советской власти и служат верой и правдой уже многие десятки лет. Вот только помещения этих школ не резиновые – мест не хватает, коридоры и подсобные помещения переделываются под учебные классы, но и это всех проблем не решает - дети учатся в две смены, большую часть учебного года возвращаются домой уже впотьмах, времени на занятия в кружках и секциях не хватает. Но противникам строительства до этого нет дела – им бы пустырь отстоять с сухостоем, мусором, грязью, чтоб собакам было, где гулять. Получается, что они важнее детей? - иронизирует житель Молодежного Юрий Сергеев.

- Действия противников строительства вызывает чувство стыда. Недавно прочитала новость - жители всей России над ними смеются, удивляются, как можно протестовать против новой школы. Да и жители Ленинского района тоже этого не понимают. Появится современное образовательное учреждения на 1100 мест со спортивным ядром – это то, чего все ждали годами. Но нашлись люди, которые игнорируют здравый смысл. Хотя, может в тех районах, где живут эти люди, проблем с местами в школах не возникает? - задалась вопросом Анастасия Симонова.

Напомним, в настоящее время рядом со сквером «Территория детства» ведется подготовка к началу строительства школы. Также в исторической части сквера ведутся работы по благоустройству и установке системы автополива. В дальнейшем благоустройство сквера продолжится.