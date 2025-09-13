Саратовские активисты выступили ЗА строительство школы

просмотров: 39

Сегодня в Саратове прошла серия одиночных пикетов за строительство школы вблизи сквера «Территория детства», рядом с Дворцом пионеров в Ленинском районе. Неравнодушные жители с плакатами провели серию одиночных пикетов: у здания регионального правительства, а также у входа в сквер «Территория детства».Участники акции выразили своё мнение относительно строительства новой школы. Основной лозунг пикета звучал так: «Мы ЗА школу – школе быть!». Один из активистов отметил необходимость строительства нового образовательного учреждения, которое позволит решить проблему перегруженности и обеспечит качественное образование детям всего района.