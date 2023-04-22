Как при губернаторе Бусаргине решают проблемы демографии
Почти год назад Роман Бусаргин был назначен на пост главы Саратовской области. Журналисты известного агентства оценили первые 365 дней работы руководителя региона на основе заявлений, сделанных на старте губернаторского срока.
Тогда СМИ растиражировали фразу Бусаргина о том, что область проигрывает в решении вопросов демографии. А позже - на инаугурации уже избранный губернатор был вынужден признать "очень высокий показатель" убыли населения, превышение уровня смертности над рождаемостью. Там же были предложены меры для улучшения демографической картины. О том, как в прошедший период боролись с главной проблемой региона, читайте в обзоре информагентства.
Фото: телеграм-канал Пул Z 64