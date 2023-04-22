22 апреля 2023 СУББОТА
Новости
20:03 | 21 апреля
СМИ: В Саратовской области – рост промышленности, новые резиденты и туристические проекты
18:00 | 21 апреля
Нацпроект «Демография»: почти 300 жителей региона приступили к обучению по 64 образовательным программам
17:00 | 21 апреля
Саратовские предприниматели привезли на выставку сыр и мед
16:24 | 21 апреля
Стартовали XXII молодежные Дельфийские игры России
16:00 | 21 апреля
В лесах Саратовской области вводится особый противопожарный режим
15:17 | 21 апреля
Школьники научились делать «Чувашский оберег»
14:51 | 21 апреля
На бизнес-форуме в Петровске презентовали импортозамещающую продукцию
14:03 | 21 апреля
Вопросы торгово-экономического сотрудничества Саратовской и Витебской областей обсудили на круглом столе
13:04 | 21 апреля
В Саратове открыт уникальный центр профилактики когнитивных расстройств
12:46 | 21 апреля
В этом году браки с военными - участниками СВО остаются в тренде
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Как при губернаторе Бусаргине решают проблемы демографии

Информация

Почти год назад Роман Бусаргин был назначен на пост главы Саратовской области. Журналисты известного агентства оценили первые 365 дней работы руководителя региона на основе заявлений, сделанных на старте губернаторского срока.
Как при губернаторе Бусаргине решают проблемы демографии

Тогда СМИ растиражировали фразу Бусаргина о том, что область проигрывает в решении вопросов демографии. А позже - на инаугурации уже избранный губернатор был вынужден признать "очень высокий показатель" убыли населения, превышение уровня смертности над рождаемостью. Там же были предложены меры для улучшения демографической картины. О том, как в прошедший период боролись с главной проблемой региона, читайте в обзоре информагентства.



Фото: телеграм-канал Пул Z 64