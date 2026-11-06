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Новые флюорограф и маммограф поступят в Фёдоровскую районную больницу

Здоровье
Новые флюорограф и маммограф поступят в Фёдоровскую районную больницу


В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» Фёдоровская районная больница получит два новых диагностических аппарата — флюорограф и маммограф.
Это важный этап в развитии диагностической службы больницы.

Новое оборудование позволит расширить возможности обследования пациентов и сделать необходимые диагностические исследования доступнее для жителей района.

Сейчас основное внимание уделяется подготовке помещений. Помещения новые, ранее в них не размещалось тяжёлое медицинское оборудование, поэтому при ремонте необходимо предусмотреть все технические требования для его последующей установки и безопасной эксплуатации.
На сегодняшний день готовность ремонтных работ составляет 25%. Подрядчику предстоит выполнить весь предусмотренный объём ремонта в установленные сроки. Качество и соблюдение графика контролируется лично главным врачом.

«Почему это особенно важно для наших жителей? Флюорографическое обследование позволяет своевременно выявлять заболевания органов грудной клетки, в том числе туберкулёз. Маммография играет ключевую роль в раннем выявлении заболеваний молочных желёз, включая онкологические.
Для жителей Фёдоровского района появление этого оборудования означает расширение возможностей обследования непосредственно в нашей районной больнице. Это особенно важно для людей, которым сегодня приходится обращаться за отдельными видами диагностики за пределами района», - рассказал главный врач Евгений Ковалев.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».