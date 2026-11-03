Современный помощник офтальмолога: как авторефрактометр URK-800 делает диагностику зрения точнее и быстрее

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Авторефрактометр появился в Пугачёвской районной больнице благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Это не просто прибор для проверки зрения, а полноценный комплекс объективной диагностики, который заметно упрощает работу врача и повышает точность результатов. За одно обследование офтальмолог получает сразу несколько ключевых параметров и на их основе может уверенно планировать лечение или подбирать коррекцию. Такой подход снижает риски ошибок, делает диагностику предсказуемой, а процесс—более комфортным и прозрачным как для врача, так и для пациента.«Преимущества использования прибора — сокращение времени обследования до 1-2 минут, повышение точности данных и возможность раннего выявления нарушений зрения, что особенно важно у детей.На аппарате проводят до 14 тысяч исследований в год. Выявление заболеваний на ранней стадии — половина успеха в его лечении, а новое оборудование, поступившее в рамках программы — в помощь врачам», - добавила главный врач районной больницы Марина Андриянова.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».