3 ноября 2026 ВТОРНИК
Новости
17:25 | 03 ноября
В Балашове казачата отметили День народного единства традиционными играми и хороводом
17:11 | 03 ноября
Управление Министерства юстиции напоминает о необходимости представления отчетов о деятельности НКО за 2025 год
14:30 | 03 ноября
В Саратове открыли памятную стелу в честь 13 Героев Советского Союза
13:30 | 03 ноября
Cтартовала акция «Культурная суббота. Национальный костюм: нить, связывающая поколения»
12:00 | 03 ноября
Саратовские школьники прокачивают лидерские навыки на слёте Школы актива
12:00 | 03 ноября
В рамках «Ночи искусств» в Парке покорителей космоса пройдет игра-викторина ко Дню народного единства  
10:30 | 03 ноября
Возвращение к мирной жизни начинается с поддержки: для участников СВО работает специализированный кадровый центр
09:42 | 03 ноября
Педагоги региона осваивают новые подходы к школьному обучению
17:00 | 02 ноября
Музей истории СВО приглашает на открытие новой выставки
16:00 | 02 ноября
Саратовские семьи участников СВО познакомились с культурным многообразием Башкирии
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
От психологической помощи до собственного дела
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Современный помощник офтальмолога: как авторефрактометр URK-800 делает диагностику зрения точнее и быстрее

Здоровье
Современный помощник офтальмолога: как авторефрактометр URK-800 делает диагностику зрения точнее и быстрее


Авторефрактометр появился в Пугачёвской районной больнице благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Это не просто прибор для проверки зрения, а полноценный комплекс объективной диагностики, который заметно упрощает работу врача и повышает точность результатов. За одно обследование офтальмолог получает сразу несколько ключевых параметров и на их основе может уверенно планировать лечение или подбирать коррекцию. Такой подход снижает риски ошибок, делает диагностику предсказуемой, а процесс—более комфортным и прозрачным как для врача, так и для пациента.

«Преимущества использования прибора — сокращение времени обследования до 1-2 минут, повышение точности данных и возможность раннего выявления нарушений зрения, что особенно важно у детей.
На аппарате проводят до 14 тысяч исследований в год. Выявление заболеваний на ранней стадии — половина успеха в его лечении, а новое оборудование, поступившее в рамках программы — в помощь врачам», - добавила главный врач районной больницы Марина Андриянова.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».