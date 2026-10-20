В селе Большая Берёзовка Петровского района ведётся монтаж нового ФАП

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Блочно-модульная конструкция возводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Параллельно со строительными работами администрация и профильные специалисты районной больницы ведут активную подготовку к вводу объекта в эксплуатацию.Сотрудники регулярно проводят контрольные осмотры строительной площадки, осуществляют мониторинг соблюдения технологий и графика выполнения работ.«Отдельное внимание уделяется подготовке к лицензированию структурного подразделения. ФАП будет оборудован всем необходимым для работы медиков - кабинетом приёма, подсобными помещениями, а также душевой и санузлом. Отдельное внимание - доступной среде: вход оборудуют пандусом для маломобильных граждан.Сейчас основная задача – контроль качества выполняемых работ, чтобы жители села получили доступную медицинскую помощь в комфортных условиях», - рассказала главный врач больницы Галина Вольф.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».