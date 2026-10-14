Экспресс-анализатор критических состояний - передовое решение, позволяющее оперативно и точно оценивать состояние пациентов
Оборудование активно используется в приемном отделении Красноармейской районной больницы и помогает проводить дифференциальную диагностику острых коронарных синдромов.
На анализаторе можно определить тропонин, миоглобин, и другие показатели в цельной крови, сыворотке и плазме. На аппарате уже обследовано 140 человек, выполнено 420 тестов.
В современном здравоохранении, где каждая секунда на счету, внедрение инновационных технологий играет ключевую роль в повышении эффективности и качества медицинской помощи.
«Пациенты с острыми состояниями могут получать результаты анализов в течение нескольких минут. Это значительно сокращает время до постановки диагноза и начала лечения, что критически важно для спасения жизней.
Благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения оснащение нашей больницы новым современным оборудованием позволяет значительно повысить качество оказания медицинской помощи жителям, а ранняя диагностика и своевременное лечение критических состояний позволяют снизить смертность и улучшить прогноз для пациентов», - рассказал главный врач Красноармейской больницы Анзор Бахаев.
Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
На анализаторе можно определить тропонин, миоглобин, и другие показатели в цельной крови, сыворотке и плазме. На аппарате уже обследовано 140 человек, выполнено 420 тестов.
В современном здравоохранении, где каждая секунда на счету, внедрение инновационных технологий играет ключевую роль в повышении эффективности и качества медицинской помощи.
«Пациенты с острыми состояниями могут получать результаты анализов в течение нескольких минут. Это значительно сокращает время до постановки диагноза и начала лечения, что критически важно для спасения жизней.
Благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения оснащение нашей больницы новым современным оборудованием позволяет значительно повысить качество оказания медицинской помощи жителям, а ранняя диагностика и своевременное лечение критических состояний позволяют снизить смертность и улучшить прогноз для пациентов», - рассказал главный врач Красноармейской больницы Анзор Бахаев.
Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».