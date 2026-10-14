14 октября 2026 СРЕДА
Новости
09:13 | 14 октября
Завершилась XI Спартакиада студенческих отрядов ПФО
07:51 | 14 октября
Удар по Балаково: последствия и волна всероссийской поддержки
18:34 | 13 октября
Учителям дергачевской школы доначислят зарплату
17:00 | 13 октября
Новый ФАП в селе Старицкое оснащен современным оборудованием
16:30 | 13 октября
Радищевский музей готовится принять картины Шагала
15:00 | 13 октября
В ДК «Россия» открылся инклюзивный театр
14:30 | 13 октября
Как распознать манипуляции и ложные новости: лекции общества «Знание»
14:19 | 13 октября
Саратовская область поднялась с 84 на 19 место в рейтинге по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
12:32 | 13 октября
В саратовском кинотеатре пройдут бесплатные показы фильмов
12:00 | 13 октября
Саратовская область — в числе лидеров федеральных туристических премий
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Экспресс-анализатор критических состояний - передовое решение, позволяющее оперативно и точно оценивать состояние пациентов

Здоровье
Оборудование активно используется в приемном отделении Красноармейской районной больницы и помогает проводить дифференциальную диагностику острых коронарных синдромов.



На анализаторе можно определить тропонин, миоглобин, и другие показатели в цельной крови, сыворотке и плазме. На аппарате уже обследовано 140 человек, выполнено 420 тестов.

В современном здравоохранении, где каждая секунда на счету, внедрение инновационных технологий играет ключевую роль в повышении эффективности и качества медицинской помощи.

«Пациенты с острыми состояниями могут получать результаты анализов в течение нескольких минут. Это значительно сокращает время до постановки диагноза и начала лечения, что критически важно для спасения жизней.
Благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения оснащение нашей больницы новым современным оборудованием позволяет значительно повысить качество оказания медицинской помощи жителям, а ранняя диагностика и своевременное лечение критических состояний позволяют снизить смертность и улучшить прогноз для пациентов», - рассказал главный врач Красноармейской больницы Анзор Бахаев.

Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».