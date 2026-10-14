Экспресс-анализатор критических состояний - передовое решение, позволяющее оперативно и точно оценивать состояние пациентов

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На анализаторе можно определить тропонин, миоглобин, и другие показатели в цельной крови, сыворотке и плазме. На аппарате уже обследовано 140 человек, выполнено 420 тестов.В современном здравоохранении, где каждая секунда на счету, внедрение инновационных технологий играет ключевую роль в повышении эффективности и качества медицинской помощи.«Пациенты с острыми состояниями могут получать результаты анализов в течение нескольких минут. Это значительно сокращает время до постановки диагноза и начала лечения, что критически важно для спасения жизней.Благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения оснащение нашей больницы новым современным оборудованием позволяет значительно повысить качество оказания медицинской помощи жителям, а ранняя диагностика и своевременное лечение критических состояний позволяют снизить смертность и улучшить прогноз для пациентов», - рассказал главный врач Красноармейской больницы Анзор Бахаев.Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».