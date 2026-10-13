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В Фёдоровской районной больнице на новом рентгенологическом комплексе обследовано почти 15 тысяч пациентов

Здоровье
В районной больнице продолжается развитие диагностической службы и обновление материально-технической базы.


Одним из значимых результатов модернизации стало поступление и ввод в работу современного цифрового рентгенологического комплекса в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Новое оборудование позволило существенно расширить возможности рентгенологической службы и повысить доступность современной диагностики для жителей Фёдоровского района.

За время работы на цифровом рентгенологическом комплексе обследование прошли 14 936 пациентов. По результатам проведённых исследований выявлено 7 545 патологий.

Оборудование позволяет выполнять исследования различных органов и систем, в том числе органов грудной клетки, опорно-двигательного аппарата, органов брюшной полости и других областей. Высокое качество получаемых изображений даёт специалистам возможность более детально оценивать состояние пациента и своевременно выявлять патологические изменения.

Особое значение современная диагностическая аппаратура имеет для жителей сельской территории. Возможность пройти необходимое обследование непосредственно в районной больнице позволяет сократить время ожидания диагностики и избавляет пациентов от необходимости выезжать в другие населённые пункты для получения медицинской помощи.

«Современная диагностика помогает врачу вовремя увидеть изменения, уточнить диагноз и определить дальнейшую тактику лечения. Для жителей Фёдоровского района особенно важно, что пройти современное диагностическое исследование можно непосредственно в нашей больнице, рядом с домом. Нам важно последовательно сокращать необходимость поездок пациентов за пределы района и обеспечивать доступ к качественной медицинской помощи на месте», - отметил главный врач Фёдоровской районной больницы Евгений Ковалев.

Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».