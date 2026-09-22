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Врачам Красноармейской районной больницы определять диагнозы помогает современный автоматический гематологический анализатор  

Здоровье
Врачам Красноармейской районной больницы определять диагнозы помогает современный автоматический гематологический анализатор  

Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, был закуплен автоматический гематологический анализатор.
 
За 9 месяцев текущего года на гематологическом анализаторе в лаборатории больницы проведено порядка 6 тысяч исследований крови. Ежедневная нагрузка анализатора составляет 65-90 проб в день.
 
Анализатор позволяет очень быстро произвести диагностику венозной и капиллярной крови, что позволяет произвести диагностику и дифференциальную диагностику анемий и воспалительных заболеваний, оценить эффективность проводимой терапии.
 
«Благодаря современным технологиям, мы можем проводить широкий спектр исследований в кратчайшие сроки и с высокой степенью достоверности. Это позволяет нам оперативно выявлять заболевания на ранних стадиях, что значительно повышает эффективность лечения. Мы продолжим стремиться к внедрению инноваций и улучшению условий для наших пациентов»,  - прокомментировал  главный врач учреждения.
 
Напомним, действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
 