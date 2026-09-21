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С начала года в клинико-диагностической лаборатории  Красноармейской районной больницы проведено порядка 6 тыс исследований

Здоровье
С начала года в клинико-диагностической лаборатории  Красноармейской районной больницы проведено порядка 6 тыс исследований

 
Благодаря программе модернизации  первичного звена здравоохранения был закуплен автоматический гематологический анализатор.
 
За 9 месяцев текущего года на гематологическом анализаторе в лаборатории больницы проведено порядка 6 тыс исследований крови. Ежедневная нагрузка анализатора составляет от 65-90 проб в день.
 
Анализатор позволяет очень быстро произвести диагностику венозной и капиллярной крови, что позволяет оценить состояние гемопоэза, произвести диагностику и дифференциальную диагностику анемий и воспалительных заболеваний, оценить эффективность проводимой терапии.
 
«Благодаря современным технологиям, мы можем проводить широкий спектр исследований в кратчайшие сроки и с высокой степенью достоверности. Это позволяет нам оперативно выявлять заболевания на ранних стадиях, что значительно повышает эффективность лечения. Мы продолжим стремиться к внедрению инноваций и улучшению условий для наших пациентов»,  - прокомментировал  главный врач Анзор Бахаев.
 
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».