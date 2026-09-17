Более двух лет борьбы с осложнением: хирурги Фёдоровской районной больницы помогли пациентке вернуться к полноценной жизни

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В хирургическом отделении больницы успешно выполнено оперативное вмешательство по поводу лигатурного свища передней брюшной стенки, сформировавшегося после ранее перенесённой холецистэктомии (удаления желчного пузыря).На протяжении более двух лет пациентку беспокоили постоянные выделения из послеоперационной раны, вызванные хроническим воспалительным процессом. Заболевание существенно снижало качество жизни женщины, требуя ежедневных перевязок и регулярной обработки раневой поверхности.После проведённого обследования было принято решение о хирургическом лечении. В ходе операции специалисты устранили источник воспаления и выполнили иссечение свищевого хода. Оперативное вмешательство прошло успешно. В настоящее время пациентка находится под наблюдением медицинских работников, послеоперационный период протекает без осложнений.Операцию выполнили врачи-хирурги Алексей Косоуров и Татьяна Фарышова при участии операционной медицинской сестры Ирины Кузьмичевой.Комментируя результат лечения, главный врач Фёдоровской районной больницы Евгений Ковалев отметил:«Подобные случаи ещё раз подтверждают важность своевременного обращения за медицинской помощью. Нередко пациенты годами живут с последствиями перенесённых заболеваний или операций, считая, что решить проблему уже невозможно.Современные возможности хирургии позволяют эффективно устранять даже те осложнения, которые длительное время доставляют человеку серьёзный дискомфорт. Наши специалисты обладают необходимым опытом и делают всё возможное, чтобы жители района могли получать качественную медицинскую помощь рядом с домом».Хирургическая служба Фёдоровской районной больницы за последнее время значительно расширила свои возможности, работа по развитию службы и повышению доступности специализированной медицинской помощи для жителей района продолжается.