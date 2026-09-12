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Врачи Саратовской районной больницы проводят исследования на современных аппаратах экспертного класса

Здоровье
Врачи Саратовской районной больницы проводят исследования на современных аппаратах экспертного класса

 
Четыре новых современных УЗИ-аппарата больница получила по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Три из них - стационарные, экспертного класса, еще один - переносной, его регулярно берут с собой на выезды врачи к пациентам в села Гагаринского района.
 
Все аппараты оснащены допплерами, которые позволяют оценить кровоток в сосудах, имеют отличную визуализацию, что помогает оценить форму, размеры и структуру органов. Ежедневно десятки пациентов проходят различные виды УЗИ-диагностики.
 
«УЗИ исследования уже давно незаменимы для постановки диагноза и отслеживания динамики лечения. Аппараты способны обнаружить даже незначительные изменения в тканях и органах, выявить новообразование менее 1-2 мм. Кроме того, исследование не несет лучевой нагрузки, безопасно и не требует особой подготовки от пациента», - рассказал  главный врач Саратовской районной больницы Михаил Перепелов.
 
Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
 