Автоматический биохимический анализатор – это высокая надежность и эффективность при проведении

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исследованийВ Ртищевской районной больнице за семь месяцев 2026 года специалистами клинико-диагностической лаборатории проведено свыше 85 тыс. исследований с использованием нового биохимического анализатора.Автоматический биохимический анализатор поступил в районную больницу в декабре 2023 года в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.«Диагностические исследования, проводимые с непосредственным участием лаборанта, могут значительно отклоняться от действительности из-за неизбежных ошибок при работе с большим числом образцов. Исследования с использованием анализаторов отличаются от стандартных ручных методов высокой надёжностью, большей точностью, экономичностью и эффективностью, что обеспечивает возможность быстрой постановки правильного диагноза», - рассказала и.о. главного врача Ртищевской районной больницы Екатерина Сафонова.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».