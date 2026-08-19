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Автоматический биохимический анализатор – это высокая надежность и эффективность при проведении

Здоровье
Автоматический биохимический анализатор – это высокая надежность и эффективность при проведении

исследований

В Ртищевской районной больнице за семь  месяцев  2026 года специалистами клинико-диагностической лаборатории   проведено свыше  85  тыс. исследований с использованием нового биохимического анализатора.

Автоматический биохимический анализатор поступил в районную больницу в декабре 2023 года в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.

 «Диагностические исследования, проводимые с непосредственным участием лаборанта, могут значительно отклоняться от действительности из-за неизбежных ошибок при работе с большим числом образцов. Исследования с использованием анализаторов отличаются от стандартных ручных методов высокой надёжностью, большей точностью, экономичностью и эффективностью, что обеспечивает возможность быстрой постановки правильного диагноза», -  рассказала и.о. главного  врача Ртищевской  районной больницы Екатерина Сафонова.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».