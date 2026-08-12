Записывайтесь на диспансеризацию через Госуслуги или в поликлинике!

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В повседневной суете мы часто откладываем заботу о себе, хотя многие серьёзные заболевания развиваются бессимптомно.Регулярная диспансеризация по нацпроекту Президента РФ Владимира Путина «Продолжительная и активная жизнь» позволяет вовремя выявить скрытые заболевания.С 18 до 39 лет обследование проводится раз в три года, после 40 — ежегодно. Оно включает базовые проверки: рост, вес, давление, анализы крови, флюорографию, ЭКГ, осмотры глаз и скрининги на онкозаболевания. При необходимости назначается второй этап для точной диагностики.Записаться просто — через Госуслуги или в поликлинике. А еще на время прохождения обследования по закону Вам положен выходной.«За шесть месяцев 2026 года диспансеризацию, в том числе углубленную ( для граждан, перенесших COVID-19), прошли более 600 тыс. человек, в том числе и 105 тыс. сельских жителей. Пройти диспансеризацию – это продемонстрировать ответственное отношение к собственному здоровью, позаботиться о себе.Диспансеризация помогает предотвратить развитие серьезных заболеваний, которые на ранних стадиях успешно контролируемы и излечимы, именно поэтому так важно обнаружить их как можно раньше. Призываю всех пройти диспансеризацию!», - призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.