15 августа 2026 СУББОТА
Новости
17:30 | 14 августа
Адресное информирование избирателей стартует в Саратовской области перед выборами в Госдуму
16:00 | 14 августа
Ветеран СВО поддержал льготы для резервистов отряда «БАРС»
15:30 | 14 августа
Финалисты конкурса "Лидеры строительной отрасли" представляют проекты развития российских городов
14:00 | 14 августа
До конца голосования за саратовского художника на фестивале «ФормАРТ» осталось всего три дня
13:30 | 14 августа
Реанимация отменяется
12:00 | 14 августа
Ветераны СВО могут пройти углубленную диспансеризацию в медицинских организациях  
11:00 | 14 августа
Стартовала регистрация на культурно-исторический форум «РОССИЯ. САРАТОВ. КУЛЬТУРА»
10:04 | 14 августа
В Парке покорителей космоса будут чествовать супружеские пары, которые прожили вместе 40 и 60 лет
09:03 | 14 августа
Конкорс на вокзале Саратова откроется 1 сентября — на ПривЖД появятся первые эскалаторы
17:30 | 13 августа
Александр Моор призвал финалистов конкурса "Лидеры строительной отрасли" предлагать идеи для развития России
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Записывайтесь на диспансеризацию через Госуслуги или в поликлинике!

Здоровье
Записывайтесь на диспансеризацию через Госуслуги или в поликлинике!


В повседневной суете мы часто откладываем заботу о себе, хотя многие серьёзные заболевания развиваются бессимптомно.

Регулярная диспансеризация по нацпроекту Президента РФ Владимира Путина «Продолжительная и активная жизнь» позволяет вовремя выявить скрытые заболевания.

С 18 до 39 лет обследование проводится раз в три года, после 40 — ежегодно. Оно включает базовые проверки: рост, вес, давление, анализы крови, флюорографию, ЭКГ, осмотры глаз и скрининги на онкозаболевания. При необходимости назначается второй этап для точной диагностики.

Записаться просто — через Госуслуги или в поликлинике. А еще на время прохождения обследования по закону Вам положен выходной.

«За шесть месяцев 2026 года диспансеризацию, в том числе углубленную ( для граждан, перенесших COVID-19), прошли более 600 тыс. человек, в том числе и 105 тыс. сельских жителей. Пройти диспансеризацию – это продемонстрировать ответственное отношение к собственному здоровью, позаботиться о себе.

Диспансеризация помогает предотвратить развитие серьезных заболеваний, которые на ранних стадиях успешно контролируемы и излечимы, именно поэтому так важно обнаружить их как можно раньше. Призываю всех пройти диспансеризацию!», - призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.