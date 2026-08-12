В Красноармейской больнице в режиме «нон-стоп» выполняется одно из самых важных исследований в клинической практике врача — ЭКГ  

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Аппарат ЭКГ получен благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ.За семь месяцев 2026 года только на одном аппарате ЭКГ было проведено порядка 4,5 тыс. исследований.Данный электрокардиограф — с интегрированным искусственным интеллектом (ИИ). ИИ позволяет автоматически выявлять даже самые незначительные отклонения от нормы, которые могут быть не замечены человеческим глазом.Благодаря программе модернизации, обеспечившей первичное звено современным оборудованием, повышается доступность качественной и своевременной медицинской помощи для жителей.«В условиях общей тенденции к увеличению заболеваемости сердечно-сосудистыми патологиями своевременное выявление отклонений в работе сердца играет критически важную роль. ЭКГ остается одним из основных методов диагностики, позволяющим оперативно оценивать состояние сердечной мышцы и выявлять нарушения ритма», — добавил главный врач Анзор Бахаев.Выполнить ЭКГ можно по назначению врача и фельдшера в поликлиниках районной больницы, в стационаре, на ФАПах и в амбулаториях.Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется с 2021 года, она помогает повышать качество регионального здравоохранения. Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина её реализация будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».