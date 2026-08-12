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В Петровском районе продолжается строительство трёх новых модульных ФАПов

Здоровье


 
В сёлах Новодубровка, Ножкино и Большая Берёзовка Петровского района ведутся активные строительные работы по возведению трёх современных модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). На сегодняшний день на всех объектах завершён монтаж несущих конструкций и кровли, специалисты приступили к внутренним отделочным работам.
 
После открытия новых ФАПов жители сёл получат возможность проходить медосмотры, получать консультации специалистов и необходимые процедуры в шаговой доступности от дома. Современные модульные конструкции обеспечат комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала; они будут соответствовать всем необходимым санитарным нормам.
 
«Ключевым приоритетом программы модернизации первичного звена является обеспечение доступности медицинской помощи для жителей независимо от места их проживания. В 2021–2025 годах в рамках программы было возведено 74 модульные конструкции, в том числе ФАПы, отделения врача общей практики и врачебные амбулатории в различных районах области.
В этом году идёт возведение 43 объектов в различных районах области. Вопрос повышения доступности медицинской помощи в Саратовской области успешно решается», - прокомментировал министр здравоохранения Владимир Дудаков.
 
Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется с 2021 года, она помогает повышать качество регионального здравоохранения. Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина её реализация будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».