Новое рентгеновское оборудование – это оперативность проводимых исследований


В Петровской районной больнице в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения был поставлен новый стационарный рентгеновский аппарат на 3 рабочих места. Оборудование пришло на смену устаревшей и изношенной технике.

Для размещения современного рентгеновского комплекса был проведён капитальный ремонт необходимых помещений, что позволило создать условия, соответствующие действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям и стандартам безопасности.

К ключевым преимуществам нового аппарата относятся высокая оперативность проведения исследований, высокое качество получаемых изображений с минимальными визуальными искажениями, надёжность и производительность оборудования.

«В настоящее время рентгеновский комплекс активно используется в круглосуточном режиме для диагностики широкого спектра заболеваний и травм, включая патологии опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, пищеварения и другие состояния. Внедрение современного оборудования способствует повышению доступности и качества диагностической помощи для населения Петровского района», - отметила главный врач больницы Галина Вольф.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения, действующая до 2025 года, решением Президента России Владимира Путина будет продлена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».