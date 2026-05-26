В Саратовской области снизилась смертность от болезней системы кровообращения

Благодаря поддержке губернатора Романа Бусаргина в Саратовской области повысилась доступность медицинской помощи больным с ишемической болезнью сердца. Немаловажную роль в этом играет дополнительное выделение финансовых средств из областного бюджета на укрепление материально-технической базы медицинских организаций.На сегодняшний день в области функционируют семь региональных сосудистых центров - на базе Балаковской городской клинической больницы, Энгельсской клинической больницы №2, 8-ой городской клинической больницы, Областной клинической больницы, в Саратовском областном кардиологическом диспансере, на базе Университетской клинической больницы № 1 имени С. Р. Миротворцева. Благодаря дополнительному выделению 81,5 млн рублей из областного бюджета по инициативе губернатора Романа Бусаргина на базе Балашовской районной больницы создан ещё один региональный сосудистый центр.Грамотно организованная маршрутизация позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках «золотого часа», уменьшить объем поражения миокарда и ускорить период восстановления пациентов. Оперативное лечение в ранние сроки позволяет уменьшить объем поражения миокарда и ускорить период восстановление пациента.Высокотехнологичный комплекс позволяет врачам выявлять такие патологии, как закупорки и сужения сосудов, тромбы, аневризмы, оценивать целостность и структуру сосудистой стенки и многое другое. На основе полученных данных можно максимально точно поставить диагноз, определить локализацию и характер поражения, спланировать и провести дальнейшее лечение, включая малотравматичное хирургическое вмешательство.«Болезни системы кровообращения на протяжении многих лет занимают лидирующую позицию в структуре причин смертности. Оборудование позволит увеличить количество рентгенэндвоаскулярных вмешательств, повысить качество оказываемой плановой и экстренной высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом, нарушениями ритма сердца и другими болезнями сердечно-сосудистой системы, а также позволит проводить диагностические процедуры. Что сказывается на демографической ситуации в регионе, задачу по улучшению которой поставил губернатор области Роман Бусаргин», - поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.