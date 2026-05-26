26 Мая 2026 ВТОРНИК
20:19 | 26 мая
Жители Саратовской области могут бесплатно получить необходимые лекарства  
20:18 | 26 мая
Спектакли, мультфильмы, квесты, мастер-классы и многое другое ждет юных жителей области на летних каникулах  
17:05 | 26 мая
Мерами социальной поддержки охвачен каждый третий житель региона
16:30 | 26 мая
Саратовский политолог о фейковых каналах: Цель — нанести урон репутации
15:30 | 26 мая
Людмила Жуковская: Бюджет 2025 года — это забота о развитии региона
14:00 | 26 мая
Стартовало предварительное голосование «Единой России»
13:30 | 26 мая
Программные расходы области за четыре месяца 2026 года превысили 60 млрд рублей
12:30 | 26 мая
Узнать расписание транспорта можно с помощью чат-бота «Транспорт Саратова» в MAX
11:00 | 26 мая
В День защиты детей учреждения культуры Саратовской области проведут творческие праздники
10:00 | 26 мая
Саратовская область предлагает автотуристам увлекательные маршруты и современную логистику
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратовской области снизилась смертность от болезней системы кровообращения

Здоровье
За три года смертность от болезней системы кровообращения в регионе снизилась более чем на 11%, сохранено более двух тысяч жизней.

 
Благодаря поддержке губернатора Романа Бусаргина в Саратовской области повысилась доступность медицинской помощи больным с ишемической болезнью сердца. Немаловажную роль в этом играет дополнительное выделение финансовых средств из областного бюджета на укрепление материально-технической базы медицинских организаций.

На сегодняшний день в области функционируют семь региональных сосудистых центров - на базе Балаковской городской клинической больницы, Энгельсской клинической больницы №2, 8-ой городской клинической больницы, Областной клинической больницы, в Саратовском областном кардиологическом диспансере, на базе Университетской клинической больницы № 1 имени С. Р. Миротворцева. Благодаря дополнительному выделению 81,5 млн рублей из областного бюджета по инициативе губернатора Романа Бусаргина на базе Балашовской районной больницы создан ещё один региональный сосудистый центр.

Грамотно организованная маршрутизация позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках «золотого часа», уменьшить объем поражения миокарда и ускорить период восстановления пациентов. Оперативное лечение в ранние сроки позволяет уменьшить объем поражения миокарда и ускорить период восстановление пациента.

Высокотехнологичный комплекс позволяет врачам выявлять такие патологии, как закупорки и сужения сосудов, тромбы, аневризмы, оценивать целостность и структуру сосудистой стенки и многое другое. На основе полученных данных можно максимально точно поставить диагноз, определить локализацию и характер поражения, спланировать и провести дальнейшее лечение, включая малотравматичное хирургическое вмешательство.

«Болезни системы кровообращения на протяжении многих лет занимают лидирующую позицию в структуре причин смертности. Оборудование позволит увеличить количество рентгенэндвоаскулярных вмешательств, повысить качество оказываемой плановой и экстренной высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом, нарушениями ритма сердца и другими болезнями сердечно-сосудистой системы, а также позволит проводить диагностические процедуры. Что сказывается на демографической ситуации в регионе, задачу по улучшению которой поставил губернатор области Роман Бусаргин», - поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.