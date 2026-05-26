20:19 | 26 мая
Жители Саратовской области могут бесплатно получить необходимые лекарства  
20:18 | 26 мая
Спектакли, мультфильмы, квесты, мастер-классы и многое другое ждет юных жителей области на летних каникулах  
17:05 | 26 мая
Мерами социальной поддержки охвачен каждый третий житель региона
16:30 | 26 мая
Саратовский политолог о фейковых каналах: Цель — нанести урон репутации
15:30 | 26 мая
Людмила Жуковская: Бюджет 2025 года — это забота о развитии региона
14:00 | 26 мая
Стартовало предварительное голосование «Единой России»
13:30 | 26 мая
Программные расходы области за четыре месяца 2026 года превысили 60 млрд рублей
12:30 | 26 мая
Узнать расписание транспорта можно с помощью чат-бота «Транспорт Саратова» в MAX
11:00 | 26 мая
В День защиты детей учреждения культуры Саратовской области проведут творческие праздники
10:00 | 26 мая
Саратовская область предлагает автотуристам увлекательные маршруты и современную логистику
Уже больше месяца работает в обновлённом формате отделение №2 Балаковской районной поликлиники


За это время его посетили более 4,5 тыс пациентов, а дневной стационар принял 166 человек. Цифры говорят сами за себя - отделение востребовано, а главное, теперь здесь стало намного комфортнее, чему поспособствовал капитальный ремонт бОльшей части здания.

Преображение этого старейшего городского медучреждения произошло благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Приведены в порядок кабинеты врачей, дневной стационар, блок неотложной помощи, холлы. Заменены кровля, инженерные коммуникации, окна, обновлены входные группы и пандус для маломобильных пациентов.

Ранее, в рамках той же программы модернизации, отделение было оснащено современным цифровым флюорографом, и это значительно повысило качество диагностики здоровья женщин.

«Обновленное поликлиническое отделение - это возможность для жителей Балаково получать медицинскую помощь рядом с домом и в достойный условиях. Программа модернизации меняет облик районной медицины в лучшую сторону», - рассказал главный врач поликлиники Александр Овсянников.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения, действующая до 2025 года, решением Президента России Владимира Путина будет продлена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».