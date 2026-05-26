Уже больше месяца работает в обновлённом формате отделение №2 Балаковской районной поликлиники

За это время его посетили более 4,5 тыс пациентов, а дневной стационар принял 166 человек. Цифры говорят сами за себя - отделение востребовано, а главное, теперь здесь стало намного комфортнее, чему поспособствовал капитальный ремонт бОльшей части здания.Преображение этого старейшего городского медучреждения произошло благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Приведены в порядок кабинеты врачей, дневной стационар, блок неотложной помощи, холлы. Заменены кровля, инженерные коммуникации, окна, обновлены входные группы и пандус для маломобильных пациентов.Ранее, в рамках той же программы модернизации, отделение было оснащено современным цифровым флюорографом, и это значительно повысило качество диагностики здоровья женщин.«Обновленное поликлиническое отделение - это возможность для жителей Балаково получать медицинскую помощь рядом с домом и в достойный условиях. Программа модернизации меняет облик районной медицины в лучшую сторону», - рассказал главный врач поликлиники Александр Овсянников.Программа модернизации первичного звена здравоохранения, действующая до 2025 года, решением Президента России Владимира Путина будет продлена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».