В отремонтированную Родничковскую амбулаторию Балашовской районной больницы каждую неделю выезжают узкие специалисты

Сегодня Родничковская участковая больница — это новое оборудование, отвечающее современным стандартам, укомплектованный штат квалифицированных специалистов, стационар, налаженная работа всех служб медучреждения, в том числе и служба скорой медицинской помощи.В обновлённом здании открылся современный смотровой кабинет и уже с начала года порядка 300 женщин прошли различные обследования. По средам для осмотра жителей приезжают узкие специалисты, чтобы каждый житель села мог получить квалифицированную консультацию без долгих поездок в город.«В амбулатории села Родничок оказывают медицинскую помощь 3 тыс жителям. Мы убеждены, что забота о себе начинается с малого, а регулярные осмотры помогают выявить проблемы на ранней стадии и вовремя начать лечение. Профилактика - лучший способ сохранить здоровье! Комфортные условия амбулатории этому способствуют», - поделился главный врач больницы Андрей Гадяцкий.Программа модернизации первичного звена здравоохранения, действующая до 2025 года, решением Президента России Владимира Путина будет продлена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».