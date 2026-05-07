Современные ультразвуковые исследования — ваше здоровье в надежных руках

В Энгельсской городской поликлинике №1 работают два кабинета оснащенные ультразвуковыми сканерами. Аппараты были получены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.«Используя современные ультразвуковые методики, врачи выявляют атеросклеротические бляшки, сужения сосудов с точным определением процентов стеноза и кровотока, что существенно повышает точность диагностики. Диагностическое заключение, каким бы совершенным ни был инструментальный метод диагностики, не является диагнозом! Окончательный диагноз определяется только после полного обследования больного. И это может сделать только лечащий врач», - рассказала главный врач поликлиники Ольга Емельяненко.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»