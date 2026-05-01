В СГМУ обсудили лизосомные болезни с позиции врача и среднего медицинского работника

В Саратовском государственном медицинском университете им. В.И. Разумовского состоялась научно-практическая конференция, объединившая преподавателей, клиницистов и представителей среднего медицинского персонала. Мероприятие прошло в рамках непрерывного образовательного проекта «Лонгитюдное образование» и было посвящено актуальной теме – «Лизосомные болезни: взгляд врача и среднего медицинского работника».Организаторами встречи выступили кафедра факультетской педиатрии СГМУ (заведующий кафедрой Спиваковский Юрий Марксович) и представители педиатрического профиля Медицинского колледжа СГМУ, что подчеркнуло важность преемственности знаний между врачами разных специальностей и средним медицинским персоналом.Лизосомные болезни накопления (ЛБН) – это группа редких (орфанных) наследственных заболеваний, которые долгое время могут оставаться недиагностированными, в том числе, из-за стертой симптоматики на ранних этапах. К ним относятся болезнь Гоше, болезнь Фабри, мукополисахаридозы и другие нозологии. Успех терапии напрямую зависит от скорости выявления пациента и слаженной работы всех звеньев здравоохранения.С докладами выступили студенты СГМУ, которые осветили современные алгоритмы диагностики лизосомных болезней у взрослых и детей. Особое внимание было уделено «красным флагам» (симптомам-триггерам), которые позволяют заподозрить орфанную патологию на приеме у педиатра.· Задачи среднего медперсонала: Вторая часть конференции была ориентирована на медицинских сестер и фельдшеров. Спикеры из Медицинского колледжа разобрали практические аспекты: особенности сестринского ухода за пациентами с лизосомными болезнями, маршрутизацию пациентов, а также контроль за питанием и проведением ферментозаместительной терапии.В формате интерактивного разбора были представлены реальные примеры пациентов из клинической практики Саратовской области, что вызвало оживленную дискуссию среди участников.— Данная конференция — уникальная возможность для врачей и среднего медперсонала говорить на одном языке. Мы часто фокусируемся на редких болезнях как на научной загадке, но забываем, что именно медсестра проводит с пациентом больше всего времени и может первой заметить нюансы течения заболевания, — подчеркнула модератор встречи, представитель кафедры факультетской педиатрии доцент Сидорович Оксана Витальевна.Председатель ЦМК педиатрического профиля колледжа СГМУ Чугункина Алевтина Александровна отметила , что проект «Лонгитюдное образование» становится эффективной платформой для повышения квалификации специалистов первичного звена, в том числе в области диагностики орфанных болезней.Участники конференции единогласно сошлись во мнении, что взаимодействие врачей и среднего медицинского персонала критически важно для сокращения диагностического пути пациента с редким заболеванием. По итогам мероприятия всем слушателям были вручены сертификаты участника, а материалы докладов рекомендованы к использованию в циклах повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием.Фото Елены Абаньшиной