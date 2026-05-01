В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В СГМУ обсудили лизосомные болезни с позиции врача и среднего медицинского работника

Здоровье
В Саратовском государственном медицинском университете им. В.И. Разумовского состоялась научно-практическая конференция, объединившая преподавателей, клиницистов и представителей среднего медицинского персонала. Мероприятие прошло в рамках непрерывного образовательного проекта «Лонгитюдное образование» и было посвящено актуальной теме – «Лизосомные болезни: взгляд врача и среднего медицинского работника».

Организаторами встречи выступили кафедра факультетской педиатрии СГМУ (заведующий кафедрой Спиваковский Юрий Марксович) и представители педиатрического профиля Медицинского колледжа СГМУ, что подчеркнуло важность преемственности знаний между врачами разных специальностей и средним медицинским персоналом.
Лизосомные болезни накопления (ЛБН) – это группа редких (орфанных) наследственных заболеваний, которые долгое время могут оставаться недиагностированными, в том числе, из-за стертой симптоматики на ранних этапах. К ним относятся болезнь Гоше, болезнь Фабри, мукополисахаридозы и другие нозологии. Успех терапии напрямую зависит от скорости выявления пациента и слаженной работы всех звеньев здравоохранения.

С докладами выступили студенты СГМУ, которые осветили современные алгоритмы диагностики лизосомных болезней у взрослых и детей. Особое внимание было уделено «красным флагам» (симптомам-триггерам), которые позволяют заподозрить орфанную патологию на приеме у педиатра.
· Задачи среднего медперсонала: Вторая часть конференции была ориентирована на медицинских сестер и фельдшеров. Спикеры из Медицинского колледжа разобрали практические аспекты: особенности сестринского ухода за пациентами с лизосомными болезнями, маршрутизацию пациентов, а также контроль за питанием и проведением ферментозаместительной терапии.
В формате интерактивного разбора были представлены реальные примеры пациентов из клинической практики Саратовской области, что вызвало оживленную дискуссию среди участников.
— Данная конференция — уникальная возможность для врачей и среднего медперсонала говорить на одном языке. Мы часто фокусируемся на редких болезнях как на научной загадке, но забываем, что именно медсестра проводит с пациентом больше всего времени и может первой заметить нюансы течения заболевания, — подчеркнула модератор встречи, представитель кафедры факультетской педиатрии доцент Сидорович Оксана Витальевна.

Председатель ЦМК педиатрического профиля колледжа СГМУ Чугункина Алевтина Александровна отметила , что проект «Лонгитюдное образование» становится эффективной платформой для повышения квалификации специалистов первичного звена, в том числе в области диагностики орфанных болезней.

Участники конференции единогласно сошлись во мнении, что взаимодействие врачей и среднего медицинского персонала критически важно для сокращения диагностического пути пациента с редким заболеванием. По итогам мероприятия всем слушателям были вручены сертификаты участника, а материалы докладов рекомендованы к использованию в циклах повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием.


Фото Елены Абаньшиной