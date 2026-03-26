Контроль качества питания - важный фактор поддержания здорового образа жизни студентов

Эксперт Кафедры английского языка и профессиональной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ Симеонова Н.М. акцентирует внимание на том, что необходимо внедрять в рацион больше блюд с повышенным содержанием белка (мясо, рыба и молочные продукты), предлагать салаты, свежие овощи и фрукты. Все это способно улучшить работу мозга и повысить общий уровень энергии учащихся.“Мы также должны обучать студентов правильному питанию, поскольку многие из них не готовы отказаться от фастфуда”, - говорит Симеонова Н.М. Университеты могут проводить лекции и мастер-классы, где специалисты будут рассказывать о важности сбалансированного рациона.По мнению эксперта, не стоит забывать о том, что уровень обслуживания напрямую зависит и от инвестиционной составляющей. Большое значение имеют коммерческие возможности по составу и рентабельности услуг, реализующиеся в потенциале саморазвития предприятия питания.Таким образом, контроль качества питания, разнообразие блюд и соответствие цен на продукцию экономическим возможностям студентов являются важными факторами поддержания здорового образа жизни обучающихся,“- подытоживает Симеонова Н.М.