Весенний ларингит: как сохранить голос ребенка после каникул

Казалось бы, зима отступила, но статистика заболеваемости говорит об обратном. Март и апрель — пик сезонных ОРВИ и аллергических реакций. «Весенний ларингит» имеет свою специфику. После недели свободного режима дети возвращаются к интенсивным нагрузкам: громкие разговоры на переменах, эмоциональное обсуждение каникул, а иногда и первые репетиции к праздничным концертам 8 Марта или конца учебного года.«Слизистая оболочка гортани у детей рыхлая и богата кровеносными сосудами. На фоне усталости после каникул и встречи с новым вирусом она моментально реагирует отеком. Голосовые связки смыкаются не полностью, и голос становится сиплым, грубым или вовсе пропадает», — комментирует ситуацию ЛОР-фониатор высшей категории.Кроме вирусов, врагом выступает сухой воздух в классах, который все еще пересушен отопительными батареями, и привычка детей дышать ртом на улице, если нос заложен аллергенами или насморком.Чтобы учебная четверть не началась с больничного, важно соблюдать «голосовой этикет».Одежда по погоде. Утром может быть морозец, а в обед — плюс десять. Шарф или высокий воротник обязательны: холодный воздух, попадающий напрямую на горло при активном дыхании, вызывает спазм сосудов гортани.Водный баланс. В школах часто забывают пить воду. Сухость слизистой — прямой путь к микротравмам связок. Бутылка с теплой водой в рюкзаке — must-have этой весны.Тишина — золото. Объясните ребенку: если чувствуете першение или усталость в горле, лучше помолчать час, чем потом лечить ларингит неделю.Борьба с аллергией. Цветение начинается раньше, чем кажется. Заложенный нос заставляет дышать ртом, что пересушивает гортань. Контролируйте аллергический ринит вместе с врачом.Ольга Палажук предупреждает, если утром вы заметили, что голос ребенка изменился, действуйте по алгоритму:• Полный голосовой покой. Это главное лекарство. Запретите кричать, петь и, что важно, говорить шепотом. Шепот напрягает связки в разы сильнее обычной речи. Общение лучше перевести в письменный формат или жесты на 1–2 дня.• Микроклимат дома. Включите увлажнитель воздуха (целевой уровень влажности 50–60%). Проветривайте комнату перед сном, но избегайте сквозняков.• Щадящая диета. Исключите все раздражители: газировку, сухари, чипсы, слишком горячий чай, кислые соки и острые блюда. Пища должна быть теплой и мягкой (пюре, каши, супы).• Теплое питье. Частое дробное питье теплой (не горячей!) воды, компотов или специальных травяных сборов помогает увлажнить слизистую и снять интоксикацию.«Стоп-лист процедур: никаких горячих паровых ингаляций над кастрюлей! При отеке гортани тепло может усилить воспаление и спровоцировать удушье. Ингаляции небулайзером допустимы только с физраствором или препаратами, назначенными врачом», — добавляет специалист.Весенние ларингиты у детей склонны к быстрому развитию стеноза (ложного крупа). Родители должны быть начеку, особенно ночью.Срочно звоните 103 или 112, если:• Появился шумный, свистящий вдох.• Ребенку трудно дышать, втягиваются межреберные промежутки.• Посинел носогубный треугольник.• Возник лающий, каркающий кашель.• Ребенок беспокоен, мечется или, наоборот, стал вялым.«Просвет детской гортани узкий. Отек всего на 1 миллиметр может уменьшить площадь для прохождения воздуха на 50–70%. Весной, на фоне аллергической настроенности организма, этот процесс идет стремительно. Не ждите утра, если видите признаки затрудненного дыхания», — предупреждает эксперт, — «Возвращение после каникул — это стресс для иммунитета. Сейчас мы видим много случаев, когда родители пытаются лечить осиплость полосканиями или леденцами, упуская время. Полоскание работает в глотке, но лекарство не достигает голосовых связок в гортани. Леденцы с ментолом могут сушить слизистую еще больше.Моя главная рекомендация этой весной: при осиплости обеспечьте ребенку режим тишины и обильного теплого питья, но обязательно покажите его врачу в первые сутки. Весенние вирусы коварны, и под маской обычной хрипоты может скрываться начинающийся стеноз или бактериальная инфекция, требующая специфической терапии. Берегите детские голоса, ведь они — инструмент их общения с миром».Эксперт предупреждает: «Грамотная профилактика и своевременная реакция на симптомы помогут ребенку легко войти в учебный ритм и избежать осложнений. Здоровый голос — залог активной и радостной весенней четверти».