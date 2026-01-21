Крепкая связь с алкоголем делает человека слабым

просмотров: 49

Этому во многом способствовала информированность людей и те меры, которые реализуются по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минздравом России реализуют социальную кампанию, направленную на борьбу с алкогольной зависимостью – «Жизнь без алкоголя».На официальном портале Минздрава России о здоровье takzdorovo.ru каждый найдет полезные советы экспертов и статьи о влиянии алкоголя на развитие неинфекционных заболеваний и о том, какие последствия он несет.Для бесплатного получения медпомощи при алкогольной зависимости можно обратиться по круглосуточному телефону доверия в Саратове: (8452) 95-50-37.Главный врач ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» Дмитрий Хижняк отмечает: «Злоупотребление алкоголем разрушительно влияет и на физическое, и на психическое здоровье. Важно развенчать опасный миф о том, что в мороз можно “согреться”, выпив крепкий алкоголь: приятное тепло после рюмки — лишь иллюзия. Алкоголь расширяет сосуды и усиливает отдачу тепла, повышая риск переохлаждения и других неблагоприятных последствий. В холодную погоду разумнее согреваться безопасно — тёплым чаем с сахаром, полноценным питанием, правильным дыханием и движением».