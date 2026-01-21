21 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
18:00 | 21 января
В Саратовской области предложено упростить получение удостоверения многодетной семьи
17:30 | 21 января
Школьник из Энгельса вошел в ТОП-30 сильнейших математиков
16:52 | 21 января
Единый день профилактики был посвящен предотвращению распространения идеологии экстремизма и терроризма среди подростков
16:51 | 21 января
«Саратов хорошеет на глазах»: москвичи о позитивных переменах в городе на Волге
10:27 | 21 января
В музее покажут глиняную сказку Саратовской области
00:04 | 21 января
Россия в XXI веке: лектор Общества «Знание» в Саратове рассказал о научных прорывах и технологиях будущего
14:44 | 20 января
Комитет семей воинов Отечества региона посетил бойцов в госпитале в Шиханах
14:08 | 20 января
Более сотни школьников проверили свою ловкость и смелость на региональных соревнованиях по скалолазанию
12:53 | 20 января
Житель Саратова заплатит крупный штраф за дискредитацию Вооруженных Сил
16:53 | 19 января
Павел Хрипунов — серебряный призер межрегиональных соревнований по конькобежному спорту
Крепкая связь с алкоголем делает человека слабым

Здоровье

В последние годы в нашей стране наблюдается планомерное снижение объемов потребления алкоголя. За пять лет количество людей, которые не пьют алкоголь или стали меньше его употреблять, выросло с 48% до 65%.


Этому во многом способствовала информированность людей и те меры, которые реализуются по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минздравом России реализуют социальную кампанию, направленную на борьбу с алкогольной зависимостью – «Жизнь без алкоголя».
На официальном портале Минздрава России о здоровье takzdorovo.ru каждый найдет полезные советы экспертов и статьи о влиянии алкоголя на развитие неинфекционных заболеваний и о том, какие последствия он несет.

Для бесплатного получения медпомощи при алкогольной зависимости можно обратиться по круглосуточному телефону доверия в Саратове: (8452) 95-50-37.

Главный врач ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» Дмитрий Хижняк отмечает: «Злоупотребление алкоголем разрушительно влияет и на физическое, и на психическое здоровье. Важно развенчать опасный миф о том, что в мороз можно “согреться”, выпив крепкий алкоголь: приятное тепло после рюмки — лишь иллюзия. Алкоголь расширяет сосуды и усиливает отдачу тепла, повышая риск переохлаждения и других неблагоприятных последствий. В холодную погоду разумнее согреваться безопасно — тёплым чаем с сахаром, полноценным питанием, правильным дыханием и движением».