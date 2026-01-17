Бизнес-ужин "Сила улыбки: почему идеальная улыбка – новый стандарт успеха, молодости и красоты"
В современном мире, где первое впечатление формируется за секунды, а невербальная коммуникация зачастую весомее слов, наша улыбка перестала быть просто физиологической особенностью. Она превратилась в стратегический актив, визитную карточку и мощный инструмент влияния. Почему инвестиции в безупречную улыбку сегодня приравниваются к вложениям в карьерный рост, личную привлекательность и даже сохранение молодости? Об этом расскажут эксперты стоматологии “ВИНИР” на уникальной встрече «Сила улыбки» .
Улыбка как невербальный код доверия и успеха
Исследования в области психологии и нейробиологии давно подтвердили: открытая, гармоничная улыбка мгновенно запускает в мозге собеседника позитивные реакции, повышая уровень доверия и симпатии. В бизнес-среде это напрямую влияет на исход переговоров. В личном общении — формирует ауру притягательности и уверенности. Улыбка — это универсальный язык, который говорит о здоровье, открытости и внутренней гармонии человека задолго до того, как он произнесет первое слово.
«Мы живем в эпоху, где личный бренд — такая же ценность, как профессиональное резюме. А улыбка — его мощный инструмент. Она формирует первое и самое стойкое впечатление. Современный успешный человек осознает, что забота о улыбке — это не каприз, а ответственность перед собой и своим окружением», — отмечает Марина Сергеевна Бекшанова, исполнительный директор и врач-стоматолог клиники «ВИНИР».
Эстетика, здоровье и молодость: неразрывная связь
Современная стоматология совершила революционный скачок от просто лечения к комплексной эстетике и здоровью. Сегодня речь идет не только о ровных белых зубах, но и о сохранении естественной структуры, функциональности и, что крайне важно, о продлении молодости лица.
«Здоровые зубы и правильный прикус — это фундамент молодости нижней трети лица. Их потеря или нарушения ведут к изменению черт, появлению морщин, асимметрии. Современные технологии, такие как виниры, эстетичные реставрации или щадящая имплантация, позволяют не просто создать красивую улыбку, но и сохранить, омолодить контуры лица», — объясняет Светлана Леонидовна Коганова, хирург-имплантолог, пародонтолог клиники «ВИНИР».
О чем расскажут эксперты?
Лекция станет настоящим диалогом на стыке науки, эстетики и практической психологии. В неформальной атмосфере за ужином гости узнают:
1. Как улыбка влияет на социальный статус и восприятие в бизнесе.
2. О революционных, но безопасных технологиях создания идеальной улыбки.
3. Какие тренды в эстетической стоматологии действительно работают, а какие — лишь мифы.
4. Почему здоровье полости рта — это инвестиция в сохранение молодости всего лица.
Формат встречи: лекция + живое общение
Это не сухой семинар, а насыщенный вечер в кругу единомышленников, где каждый сможет задать свой вопрос ведущим стоматологам-практикам, разобрать конкретные кейсы и получить персональные рекомендации.
Инвестируйте один вечер в актив, который будет работать на вас всю жизнь — в вашу уверенность и привлекательность.
Дата и время: 21 января, 19:00
Место: «Территория кофе»
Количество мест строго ограничено. Требуется предварительная регистрация.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
Реклама
erid=2SDnjcz3qeg