Главы регионального минздрава и Росздравнадзора не нашли залежавшихся лекарств на аптечном складе

Министр здравоохранения Владимир Дудаков, ВРИО руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Саратовской области Людмила Объедкова, недавно назначенный заместитель министра- начальник управления по организации лекарственного обеспечения министерства Ольга Иванова и директор Саратовского аптечного склада Мария Фетисова проинспектировали организацию работы и отпуск лекарств для лечебных учреждений на Саратовском аптечном складе.

На аптечном складе представлен широкий ассортимент медицинских препаратов и медицинских изделий для обеспечения льготных категорий граждан по различным нозологиям.

Необходимые запасы есть, но так называемых залежавшихся или препаратов с истекшим сроком годности не обнаружено, что подтверждается системой «Честный знак», в которую вносится информация о движении по каждой упаковке лекарственного препарата.

Отгрузка ведется оперативно по заявкам, сформированными медицинскими организациями, в соответствии с заранее утвержденным графиком. В данный момент склад уже начал получать препараты, которые будут выдаваться пациентам в 2026 году.

Система лекарственного обеспечения Саратовской области меняется кардинально.

«Перебоев с поставками лекарств нет, неиспользуемых излишков тоже.
Доводится до совершенства система персонифицированного учета и  обеспечение льготными лекарственными препаратами, определяется фактическая потребность пациентов в лекарственных препаратах, ведётся учет остатков препаратов на руках у пациентов.

Одна из главных задач, которая сейчас ставится перед новым заместителем министра, курирующем организацию льготного лекарственного обеспечения, - на постоянной основе вести учёт потребности, формировать запас медикаментов и грамотно распределять их между пациентами. Для этого благодаря поддержке губернатора Романа Бусаргина решён вопрос об изменении штатной численности сотрудников, отвечающих за льготное лекарственное обеспечение. Создано профильное специализированное управление. Ранее в минздраве этим занимался отдел из нескольких специалистов.

Мы коренным образом меняем систему лекарственного обеспечения – делаем ее максимально прозрачной и понятной.

В этом вопросе мы чувствуем поддержку и внимание со стороны главы региона Романа Викторовича Бусаргина, которая способствует работе на результат. По его инициативе с 2022 года значительно увеличиваются объемы финансирования на закупку лекарств для льготных пациентов - ежегодно это около 30%», - прокомментировал министр здравоохранения Владимир Дудаков.

ВРИО Росздравнадзора Людмила Объедкова в свою очередь отметила, что ситуация находится под контролем.

«Сотрудники надзорного ведомства мониторят ситуацию, реагируют на каждое обращение для того, чтобы процесс выдачи проходил без сбоев и оперативно», - подчеркнула она.

Напомним, на 2025 год для обеспечения льготных категорий граждан с учетом дополнительно выделенных средств из всех источников выделено 5,6 млрд рублей. При этом, из федерального бюджета на пациента выделяется 1326,4 рубля в месяц, остальное обеспечение осуществляется из областного бюджета.
В текущем году из областного бюджета выделена рекордная сумма - 4,5 млрд рублей.
На очередном заседании областной Думы депутаты поддержали решение губернатора Денежные средства доведены, проводятся мероприятия по закупке препаратов.

В настоящее время осуществляются мероприятия по закупке для обеспечения пациентов в первом полугодии 2026 года.