Балаковский фельдшер завоевывает уважение сельчан трудом и помощью людям

С начала года программой «Земский врач/Земский фельдшер» в Саратовской области воспользовались 85 медицинских специалистовМедицинским работникам нашей области, переехавшим в район, оказываются различные меры социальной поддержки.Молодые специалисты - врачи по наиболее дефицитным в области специальностям получают выплату за первый, второй и третий год работы в размере 50, 45 и 40 тысяч рублей. Врачи могут рассчитывать на единовременную выплату в размере от 1,5 до 1 млн рублей, а средние медицинские работники – от 750 до 500 тысяч рублей.Предусмотрена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, социальные выплаты по компенсации расходов на оплату процентов по привлеченным ипотечным займам, повышение окладов на 25% за работу в сельской местности, предоставление жилья или компенсация расходов за аренду жилого помещения.За счет средств областного бюджета также введены дополнительные выплаты в размере одного млн рублей для врачей и 500 тысяч рублей для отправившихся работать в отдаленные районы области.Одна из участниц программы «Земский фельдшер» - Варвара Юрьевна Дубинина. Она заведует ФАПом села Красный Яр Балаковского района.Она приехала в село в августе прошлого года после окончания обучения по целевому направлению в Балаковском медицинском колледже и сразу проявила себя грамотным, внимательным и целеустремленным специалистом. Ей удалось быстро заслужить уважение и доверие жителей села, а в Красном Яре их почти 800, есть дети подростки.Фельдшер проводит амбулаторный прием, оказывает медицинскую помощь на дому, доврачебную медицинскую помощь при неотложных состояниях.Как рассказала Варвара Дубинина, она с детства мечтала быть врачом. Местные жители были рады появлению фельдшера в селе и поддерживают молодого специалиста.В этом году в ФАПе был выполнен капитальный ремонт в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», так что условия работы улучшились.«Жители Красного Яра с появлением медработника увидели действенную помощь, фельдшер, в свою очередь, получает бесценный практический профессиональный опыт, опыт человеческого общения, взаимодействия с людьми. Программа «Земский врач/Земский фельдшер» действительно помогает восполнять кадры на селе. Пожелаем Варваре Юрьевне и ее пациентам дальнейших успехов», - подытожил главный врач Балаковской районной поликлиники Александр Овсянников.Министерство здравоохранения Саратовской области