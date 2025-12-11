Балаковский фельдшер завоевывает уважение сельчан трудом и помощью людям

11 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:30 | 11 декабря
Стали известны даты последнего звонка и выпускных по всей России
14:40 | 11 декабря
Хоккейная команда с.Колокольцовка поборется за звание лучших на зимнем этапе марафона «Земля спорта»
14:38 | 11 декабря
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Дорога Памяти»
12:59 | 11 декабря
Временное использование опереттой исторического здания ТЮЗа пройдет без ущерба для зрителей и творческих коллективом
12:34 | 11 декабря
Проект «Казаки по следам истории»: первые итоги и новые экспонаты для петровского музея
11:30 | 11 декабря
Кадеты из Саратова стали участниками Кремлёвского бала
10:11 | 11 декабря
Общественная палата области подвела итоги Гражданского форума
19:24 | 10 декабря
Стабильное обеспечение качественными коммунальными ресурсами всех микрорайонов города — одна из приоритетных задач
18:22 | 10 декабря
Стали известны имена победителей турнира «Кожаная Кепка» памяти Юрия Лужкова
18:07 | 10 декабря
На дороги области вышло в два раза больше снегоуборочной техники, чем вчера
Здоровье
С начала года программой «Земский врач/Земский фельдшер» в Саратовской области воспользовались 85 медицинских специалистов

Медицинским работникам нашей области, переехавшим в район, оказываются различные меры социальной поддержки.

Молодые специалисты - врачи по наиболее дефицитным в области специальностям получают выплату за первый, второй и третий год работы в размере 50, 45 и 40 тысяч рублей. Врачи могут рассчитывать на единовременную выплату в размере от 1,5 до 1 млн рублей, а средние медицинские работники – от 750 до 500 тысяч рублей.

Предусмотрена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, социальные выплаты по компенсации расходов на оплату процентов по привлеченным ипотечным займам, повышение окладов на 25% за работу в сельской местности, предоставление жилья или компенсация расходов за аренду жилого помещения.

За счет средств областного бюджета также введены дополнительные выплаты в размере одного млн рублей для врачей и 500 тысяч рублей для отправившихся работать в отдаленные районы области.

Одна из участниц программы «Земский фельдшер» - Варвара Юрьевна Дубинина. Она заведует ФАПом села Красный Яр Балаковского района.

Она приехала в село в августе прошлого года после окончания обучения по целевому направлению в Балаковском медицинском колледже и сразу проявила себя грамотным, внимательным и целеустремленным специалистом. Ей удалось быстро заслужить уважение и доверие жителей села, а в Красном Яре их почти 800, есть дети подростки.

Фельдшер проводит амбулаторный прием, оказывает медицинскую помощь на дому, доврачебную медицинскую помощь при неотложных состояниях.

Как рассказала Варвара Дубинина, она с детства мечтала быть врачом. Местные жители были рады появлению фельдшера в селе и поддерживают молодого специалиста.

В этом году в ФАПе был выполнен капитальный ремонт в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», так что условия работы улучшились.

«Жители Красного Яра с появлением медработника увидели действенную помощь, фельдшер, в свою очередь, получает бесценный практический профессиональный опыт, опыт человеческого общения, взаимодействия с людьми. Программа «Земский врач/Земский фельдшер» действительно помогает восполнять кадры на селе. Пожелаем Варваре Юрьевне и ее пациентам дальнейших успехов», - подытожил главный врач Балаковской районной поликлиники Александр Овсянников.

Министерство здравоохранения Саратовской области