Минздрав: Важно сделать прививку до широкого распространения гриппа

Выбирайте удобный для себя мобильный пункт вакцинации в своем городе:СаратовТЦ «Оранжевый» (пл. Орджоникидзе, 1) - пн. – пт. с 12.00 до 15.00ТЦ «Сиеста» (Торговый проезд, 1) - пн. – пт. с 11.00 до 18.00МЦ «Рубин» (ул. Высокая, 12А) - пн. – пт. с 11.00 до 18.00Гипермаркет «Лента» (ул. им. Ф.А. Блинова,50) – 25.09, 26.09 время уточняетсяЭнгельсПокровский рынок (пр-т Фридриха Энгельса, д. 79) - пн. с 09.00 до 13.00ТЦ «Новый век – Облака сити» (ул. Тельмана, 25) – пт. с 09.00 до 13.00ТЦ «Лазурный» (ул. Ленина, 4) - вт. – чт. с 12.00 до 16.00Гипермаркет «Лента» (пр. Химиков, 1) – ср.- с 9.00-13.00БалаковоТЦ «Альянс» (ул. Ленина, 91) – вт. с 08.30 до 12.00ТЦ «Грин Хаус» (ул. Трнавская, 24) – ср. с 08.30 до 12.00ТРЦ «Старград» (ул. Пролетарская, д. 50/1) – чт. с 08.30 до 12.00ТРЦ «Оранж» (ул. Волжская, 100) - пт. с 08.30 до 12.00Сельско-хозяйственная ярмарка у ж/д вокзала (ул. Вокзальная, 4) – сб. с 08.30 до 12.00БалашовТЦ "Пассаж" (ул. Энтузиастов, 1) - 20.09, 21.09, 27.09, 28.09, 04.10, 05.10, 11.10, 12.10, 18.10, 19.10, 25.10, 26.10, 01.11, 02.11, 08.11, 09.11, 15.11, 16.11, 22.11, 23.11, 29.11, 30.11 - с 10.00 до 14.00«Хотелось бы еще раз призвать всех жителей сделать прививку от гриппа и напомнить, что именно иммунизация является эффективным способом предупреждения заболевания и профилактики постгриппозных осложнений. В первую очередь прививаться против гриппа необходимо лицам из групп повышенного риска: детям, посещающим организованные коллективы, школьникам и студентам, медицинским работникам, лицам старше 60 лет, работникам образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения, торговли, гражданам, подлежащим призыву на военную службу, лицам с хроническими заболеваниями, имеющим высокий риск возникновения осложнений после гриппа. Это необходимо сделать своевременно во избежание длительной нетрудоспособности и госпитализации», - подчеркнул министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков.