В августе «Поезд здоровья» посетит 11 районов области

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В поселок Молодежный Перелюбского района специалисты приедут 7 августа, в Петровск - 8 августа, в Аркадак - 11. 12 августа врачи будут принимать в Базарном Карабулаке, а 14 – в Новобурасском и Калининском районах, 15 августа – в Балтайском и Ровенском районах. В Красном Куте врачей «Поезда здоровья» ждут 19 августа, 20 – в Татищево и 27 они посетят Вольск.Все желающие смогут посетить диагностический комплекс и пройти флюорографию, маммографию, ЭКГ, измерить рост и вес, артериальное давление, уровень глюкозы в крови. Прием проведут узкие специалисты. В случае необходимости пациенты будут отправлены на дообследование в областные лечебные учреждения.«Мы используем любые возможности для проведения диспансеризации жителей, регулярно выезжаем в отдаленные районы, в сельские населённые пункты, проводим различные просветительские акции и занятия. «Поезд здоровья» - инициатива, которая делает медицинскую помощь ближе жителям! Не упускайте и вы возможность пройти диспансеризацию в рамках акции «Поезд здоровья. Следите за анонсами выездов на официальных страницах своих районных больниц!» - призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.